Подарунки у PS Store та розпродажі у Steam: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня у крамниці Steam стартувало одразу кілька тематичних розпродажів. А власники сервісу PS Store вирішили подарувати геймерам різноманітний додатковий контент для відеоігор.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Розпродажі у Steam та безплатні ігри в EGS: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня з'явилося чимало цікавих та вигідних пропозицій. Варто розпочати з тематичного розпродажу від компанії Bethesda, який продовжиться до 16 березня. Також у цей день завершиться подібна акція від видавців з Electronic Arts. Звісно, Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

До 17 травня у цій крамниці продовжиться розпродаж серії Total War, щоправда, без знижок на підсерію Warhammer. А у класичній акції із назвою "Вихідні видавця" цього тижня взяли участь розробники із Team17. А їхні ігри зі знижками до 80% можна буде придбати до 18 травня.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

The Elder Scrolls V: Skyrim. Special Edition – 520 гривень (-50%)

DOOM Eternal – 264 гривні (-67%)

Fallout 4: Game of the Year Edition – 599 гривень (-50%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 279 гривень (-60%)

Dragon Age: Inquisition – 299 гривень (-75%)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 199 гривень (-75%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривні (-75%)

They Are Billions – 341 гривня (-10%)

Total War: Rome II Emperor Edition – 237 гривень (-75%)

Total War: Three Kingdoms – 474 гривні (-75%)

Worms W.M.D – 149 гривень (-75%)

Worms Rumble – 194 гривні (-25%)

Overcooked! All You Can Eat – 411 гривень (-20%)

Worms W.M.D / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У PS Store цього тижня завершилося одразу кілька масштабних розпродажів, тому компанія Sony запустила новий, який продовжиться до 27 травня. У межах акції із назвою "Більше вражень" можна придбати зі знижками до 70% понад 400 відеоігор.

Також у цій крамниці продовжуються роздачі у межах акції "Play at Home". Щоправда, цього разу безплатно можна отримати не відеоігри, а різноманітний додатковий контент для ігор. Варто відзначити, що це буде фінальний етап цієї акції, а з повним списком подарунків та датою роздач можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 1299 гривень (-35%)

Little Nightmares II – 759 гривень (-20%)

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition – 1574 гривні (-25%)

FIFA 21 Champions Edition – 728 гривень (-73%)

Warhammer: Vermintide 2 – 249 гривень (-75%)

The Yakuza Remastered Collection – 899 гривень (-25%)

WRC 9 Deluxe Edition – 1034 гривні (-55%)

The Surge 2 – 374 гривні (-75%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1199 гривень (-50%)

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition – 899 гривень (-70%)

Assassin's Creed Odyssey / Фото крамниця PlayStation Store

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft розпочався розпродаж відеоігор, який присвячений ігровим досягненням ("ачівкам"). Зі знижками до 90% можна придбати майже 300 різноманітних проєктів, а завершиться ця акція вже 16 травня.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Assassin's Creed Valhalla – 1109 гривень (-33%)

Mortal Kombat 11 – 414 гривень (-70%)

Tekken 7 – 276 гривень (-80%)

Red Dead Redemption 2 – 745 гривень (-55%)

Quantum Break – 276 гривень (-75%)

Borderlands 3 – 546 гривень (-67%)

The Outer Worlds – 662 гривні (-60%)

Ghostrunner – 413 гривень (-50%)

Titanfall 2 Ultimate Edition – 82 гривні (-90%)

Mad Max – 138 гривень (-75%)

Borderlands 3 / Фото крамниця Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 20 травня тут можна буде безплатно отримати пригодницьку відеогру The Lion's Song. А назву наступного проєкту у межах цієї акції власники крамниці вирішили залишити у таємниці. Можливо, вже наступного тижня пройде роздача якоїсь дуже популярної відеогри.

Наостанок можна відзначити, що новий розпродаж стартував й у сервісі GOG. До 16 травня у цій крамниці можна придбати за зниженою ціною ігри серії XCOM та ще чимало цікавих проєктів.

XCOM 2 / Фото крамниця GOG