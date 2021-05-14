Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Распродажи в Steam и бесплатные игры в EGS: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе появилось немало интересных и выгодных предложений. Стоит начать с тематической распродажи от компании Bethesda, которая продлится до 16 марта. Также в этот день завершится подобная акция от издателей с Electronic Arts. Конечно, Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

До 17 мая в этом магазине продолжится распродажа серии Total War, правда, без скидок на подсерию Warhammer. А в классической акции под названием "Выходные издателя" на этой неделе приняли участие разработчики из Team17. А их игры со скидками до 80% можно будет приобрести до 18 мая.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

The Elder Scrolls V: Skyrim. Special Edition – 520 гривен (-50%)

DOOM Eternal – 264 гривны (-67%)

Fallout 4: Game of the Year Edition – 599 гривен (-50%)

Wolfenstein II: The New Colossus – 279 гривен (-60%)

Dragon Age: Inquisition – 299 гривен (-75%)

Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition – 199 гривен (-75%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривны (-75%)

They Are Billions – 341 гривна (-10%)

Total War: Rome II Emperor Edition – 237 гривен (-75%)

Total War: Three Kingdoms – 474 гривны (-75%)

Worms W.M.D – 149 гривен (-75%)

Worms Rumble – 194 гривны (-25%)

Overcooked! All You Can Eat – 411 гривен (-20%)

Worms W.M.D / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В PS Store на этой неделе завершилось сразу несколько масштабных распродаж, поэтому компания Sony запустила новую, которая продлится до 27 мая. В рамках акции под названием "Больше впечатлений" можно приобрести со скидками до 70% более 400 видеоигр.

Также в этом магазине продолжаются раздачи в рамках акции "Play at Home". Правда, на этот раз бесплатно можно получить не видеоигры, а разнообразный дополнительный контент для игр. Стоит отметить, что это будет финальный этап этой акции, а с полным списком подарков и датой раздач можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 1299 гривен (-35%)

Little Nightmares II – 759 гривен (-20%)

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition – 1574 гривны (-25%)

FIFA 21 Champions Edition – 728 гривен (-73%)

Warhammer: Vermintide 2 – 249 гривен (-75%)

The Yakuza Remastered Collection – 899 гривен (-25%)

WRC 9 Deluxe Edition – 1034 гривны (-55%)

The Surge 2 – 374 гривны (-75%)

UFC 4 Deluxe Edition – 1199 гривен (-50%)

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition – 899 гривен (-70%)

Assassin's Creed Odyssey / Фото магазин PlayStation Store

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft началась распродажа видеоигр, которая посвящена игровым достижениям ("ачивкам"). Со скидками до 90% можно приобрести почти 300 различных проектов, а завершится эта акция уже 16 мая.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Assassin's Creed Valhalla – 1109 гривен (-33%)

Mortal Kombat 11 – 414 гривен (-70%)

Tekken 7 – 276 гривен (-80%)

Red Dead Redemption 2 – 745 гривен (-55%)

Quantum Break – 276 гривен (-75%)

Borderlands 3 – 546 гривен (-67%)

The Outer Worlds – 662 гривны (-60%)

Ghostrunner – 413 гривен (-50%)

Titanfall 2 Ultimate Edition – 82 гривны (-90%)

Mad Max – 138 гривен (-75%)

Borderlands 3 / Фото магазин Microsoft Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 20 мая здесь можно будет бесплатно получить приключенческую видеоигру The Lion's Song. А название следующего проекта в рамках этой акции владельцы магазина решили оставить в тайне. Возможно, уже на следующей неделе пройдет раздача какой-то очень популярной видеоигры.

Напоследок можно отметить, что новая распродажа стартовала и в сервисе GOG. До 16 мая в этом магазине можно приобрести по сниженной цене игры серии XCOM и еще немало интересных проектов.

XCOM 2 / Фото магазин GOG