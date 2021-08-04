Шестидесятирічний батько користувача Reddit, під ніком Big_Then настільки захопився мобільною грою Pokemon GO, що з її допомогою скинув понад 18 кілограмів та привів свій діабет другого типу у стадію ремісії.

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У часи релізу гри у 2016 році, вона захопила безліч шанувальників франшизи Pokemon та простих геймерів. Ще до кінця року її завантажили понад 500 мільйонів разів і з того часу це число лише продовжує зростати.

Існує навіть припущення, що саме завдяки Pokemon GO, що змушує гравців залишати свої домівки та вирушати в місто на пошуки нових покемонів, свого часу відбулося суттєве збільшення доходів малого та середнього бізнесу, викликане зростанням кількості відвідувачів. Ще одне досягнення, за яке гра заслуговує на похвалу – це підвищення рівня фізичної активності серед користувачів. Зазвичай, геймінг – це доволі статична справа, але геймплей Pokemon GO змушує гравців ходити та залишатися активними протягом усього періоду гри.

Це стало у пригоді батькові користувача Reddit Big_Then, коли у того виявили діабет другого типу. Лікування цієї хвороби передбачає дієту та зайняття спортом, або ж довгі прогулянки. Батько героя обрав другий варіант, але зіштовхнувся з відсутністю мотивації – йому було нудно просто бродити містом. Саме тоді син познайомив тата з концепцією гри в Pokemon GO і відколи чоловік почав свою кар'єру "тренера покемонів" йому не лише вдалося схуднути на понад 18 кілограмів, а й нормалізувати рівень цукру в крові.

За словами Big_Then, лікар батька сказав, що "поки він буде продовжувати займатися тим чим займається і дотримуватись дієти, цукровий діабет залишатиметься у стані ремісії".

Очевидно, що Pokemon GO сама по собі не є панацеєю від діабету чи ожиріння, проте саме завдяки тому, що ця гра мотивує на збільшення фізичної активності чоловікові вдалося досягти таких блискучих результатів і, можливо, надихнути на подібні успіхи інших.