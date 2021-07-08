Американські сили залишили Баграм, який протягом майже 20 років був найбільшою військовою базою в Афганістані. Але деякі військові поїхали додому не наодинці, а в компанії з рідкісними покемонами, яких відшукали в околицях.

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Стаття, опублікована на порталі про американських військових, що розповідає про виведення контингенту військ з Афганістану, містить інтерв'ю з колишніми й чинними членами збройних сил США, які грали в Pokemon GO, перебуваючи на службі на військовому аеродромі Баграм, недалеко від Кабула, протягом останніх кількох років.

Як описують очевидці подій, раніше на цій базі прямо таки процвітала громада гравців в Pokemon GO, що складалася з військовослужбовців, працівників за договором підряду та приїжджих цивільних осіб, "які грали в гру під час тренувань та після роботи".

Pokemon GO дозволяє гравцям ловити та битися з цифровими монстрами (покемонами), яких можна знайти в реальних місцях, за допомогою того, що додаток пов'язаний з Google Maps.

Ми не очікували, що Pokemon Go стане таким хітом в Баграмі, але все-таки він ним став, – поділився спогадами Корі Олсен, технік-електрик бойових вертольотів, який грав у гру з товаришами по службі у часи перебування в Баграмі в 2019 році.

Служба в Афганістані давала військовим-геймерам шанс вполювати покемонів, яких не можна зловити в Америці, оскільки деякі екземпляри зустрічаються лише в певних регіонах. Окрім тамування нудьги, гра також допомагала солдатам соціалізуватися. Військові та цивільні спеціально приїздили до околиць бази, щоб відвідати "тренажерні зали" покемонів.

Можливість розпочати розмову з абсолютним незнайомцем про щось на кшталт покемонів прямо посеред зони бойових дій була чудовим способом залишатися людиною в таких суворих умовах, – заявив Вілбур Ландаверде, який працював на військовій базі у 2020 році.

У Pokemon GO гравці борються за управління тренажерними залами, розміщуючи в них покемонів для ведення бою. Якщо істота одного гравця сильніша за іншу, то вона виганяє переможеного покемона й посідає його місце.

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Капітан Національної гвардії Аляски – Джон Саттер, який заступив на службу в Баграмі ще у 2019 році пригадав власне знайомство з тутешньою громадою Pokemon GO. За його словами, він побачив, що на базі був тренажерний зал, захоплений покемоном Вольторбом, який відомий тим, що може підірвати себе. Капітан вирішив, що лідерство такого покемона на військовій базі не до добра, та переміг його, ставши "власником" залу.

Примітним є те, що покемони, залишені в тренажерному залі, можуть повернутися до своїх власників лише після поразки в битві проти ворожих гравців. Отож, коли Саттер вирушив додому в рамках виведення військ його вірний товариш залишився охороняти базу, бодай і віртуальну. Проте сам Джон припускає, що дуже скоро хтось "займеться" його залом.

Я впевнений, що десь в Афганістані якась дитина скоро буде вихвалятися тим, як взяла під контроль американський тренажерний зал покемонів, – жартує військовослужбовець.

Як і інші американські ветерани, капітан Саттер заявив, що песимістично ставиться до майбутнього Афганістану після виходу військ США. Але щиро сподівається, що колись ситуація покращиться, і він зможе знову зіграти там в Pokemon GO та відвоювати свій тренажерний зал, вже як мирна людина.