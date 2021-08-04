Pokemon GO неочікувано допомогла чоловікові у боротьбі з цукровим діабетом

4 серпня 2021 , 15:39
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Джерело:

Reddit Big_Then

Один із користувачів порталу Reddit поділився історією про свого батька, який серйозно зацікавився мобільною грою про покемонів і невдовзі отримав з цього користь для власного здоров'я. Подробиці у матеріалі.

Шестидесятирічний батько користувача Reddit, під ніком Big_Then настільки захопився мобільною грою Pokemon GO, що з її допомогою скинув понад 18 кілограмів та привів свій діабет другого типу у стадію ремісії.

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У часи релізу гри у 2016 році, вона захопила безліч шанувальників франшизи Pokemon та простих геймерів. Ще до кінця року її завантажили понад 500 мільйонів разів і з того часу це число лише продовжує зростати.

Існує навіть припущення, що саме завдяки Pokemon GO, що змушує гравців залишати свої домівки та вирушати в місто на пошуки нових покемонів, свого часу відбулося суттєве збільшення доходів малого та середнього бізнесу, викликане зростанням кількості відвідувачів. Ще одне досягнення, за яке гра заслуговує на похвалу – це підвищення рівня фізичної активності серед користувачів. Зазвичай, геймінг – це доволі статична справа, але геймплей Pokemon GO змушує гравців ходити та залишатися активними протягом усього періоду гри.

Це стало у пригоді батькові користувача Reddit Big_Then, коли у того виявили діабет другого типу. Лікування цієї хвороби передбачає дієту та зайняття спортом, або ж довгі прогулянки. Батько героя обрав другий варіант, але зіштовхнувся з відсутністю мотивації – йому було нудно просто бродити містом. Саме тоді син познайомив тата з концепцією гри в Pokemon GO і відколи чоловік почав свою кар'єру "тренера покемонів" йому не лише вдалося схуднути на понад 18 кілограмів, а й нормалізувати рівень цукру в крові. 

За словами Big_Then, лікар батька сказав, що "поки він буде продовжувати займатися тим чим займається і дотримуватись дієти, цукровий діабет залишатиметься у стані ремісії"

Очевидно, що Pokemon GO сама по собі не є панацеєю від діабету чи ожиріння, проте саме завдяки тому, що ця гра мотивує на збільшення фізичної активності чоловікові вдалося досягти таких блискучих результатів і, можливо, надихнути на подібні успіхи інших.

Автор: Максим Задворський