На початку червня ми розповідали про багатообіцяючий проєкт Palworld, який викликав справжній фурор у мережі. Річ у тім, що перший трейлер цієї невідомої відеогри дуже швидко зібрав понад 500 тисяч переглядів.

Детальніше Покемони для дорослих: у Steam з'явився цікавий симулятор виживання з назвою Palworld

Варто розпочати з того, що Palworld – відеогра, яка дуже нагадує проєкти з популярної серії Pokemon. Річ у тім, що місцевий відкритий світ також яскравий та веселий, а населяють його різноманітні створіння, які схожі на покемонів. Щоправда, таким цей всесвіт здається лише ззовні.

Річ у тім, що місцевих покемонів тут жорстоко експлуатують на фабриках, фермах та будівництвах, а також їх використовують для їзди, плавання та польотів. На цих створінь можна й полювати, а все тому, що Palworld – симулятор виживання.

Тобто геймерам потрібно буде не лише насолоджуватися місцевим відкритим світом, а й задовольняти базові потреби свого героя. Додамо, що місцеві покемони можуть використовувати реальну зброю, а також надприродні здібності.

Відеогра Palworld / Фото з крамниці Steam

Новий трейлер відеогри присвячений саме місцевому відкритому світу. Спершу автори показують, який він яскравий, веселий та безтурботний. А потім вони згадують про сувору та цинічну реальність, у якій живуть ці милі створіння.

Будуть у Palworld й класичні для серії Pokemon речі, наприклад, цих покемонів можна ловити, колекціонувати та використовувати для битв на аренах. Також відомо, що в цій відеогрі буде примітивна генетика та повноцінний багатокористувацький режим.

Відзначимо, що другий трейлер гри Palworld також дуже зацікавив користувачів мережі. Загалом він вже зібрав понад 200 тисяч переглядів та чималу кількість позитивних відгуків. Також додамо, що відеогра вийде вже цьогоріч, але лише на PC та тільки в сервісі Steam.

Другий трейлер відеогри Palworld: відео