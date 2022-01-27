В начале июня мы рассказывали о многообещающем проекте Palworld, который произвел настоящий фурор в сети. Дело в том, что первый трейлер этой неизвестной видеоигры очень быстро собрал более 500 тысяч просмотров.

Подробнее Покемоны для взрослых: в Steam появился интересный симулятор выживания с названием Palworld

Стоит начать с того, что Palworld – видеоигра, очень напоминающая проекты из популярной серии Pokemon. Дело в том, что местный открытый мир также яркий и веселый, а населяют его разнообразные создания, похожие на покемонов. Правда, такой эта вселенная кажется только снаружи.

Дело в том, что местных покемонов здесь жестоко эксплуатируют на фабриках, фермах и стройках, а также их используют для езды, плавания и полетов. На этих созданий можно и охотиться, а все потому, что Palworld – симулятор выживания.

То есть геймерам нужно будет не только наслаждаться местным открытым миром, но и удовлетворять базовые потребности своего героя. Добавим, что местные покемоны могут использовать реальное оружие, а также сверхъестественные способности.

Видеоигра Palworld / Фото из магазина Steam

Новый трейлер видеоигры посвящен именно местному открытому миру. Сначала авторы показывают, какой он яркий, веселый и беззаботный. А потом они вспоминают о суровой и циничной реальности, в которой живут эти милые создания.

Будут в Palworld и классические для серии Pokemon вещи, например, этих покемонов можно ловить, коллекционировать и использовать для битв на аренах. Также известно, что в этой видеоигре будет примитивная генетика и полноценный многопользовательский режим.

Отметим, что второй трейлер игры Palworld тоже очень заинтересовал пользователей сети. В целом он уже собрал более 200 тысяч просмотров и немалое количество положительных отзывов. Также добавим, что видеоигра выйдет уже в этом году, но лишь на PC и только в сервисе Steam.

Второй трейлер видеоигры Palworld: видео