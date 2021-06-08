В магазине Steam появилась страница оригинальной видеоигры с названием Palworld. Разработчиком и издателем этого продукта выступает студия Pocketpair, а релиз запланирован на 2022 год.

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Palworld – это симулятор выживания в ярком открытом мире, который чем-то похож на игры серии Pokemon. Дело в том, что в этой видеоигре также есть фантастические животные со сверхъестественными способностями, которые очень похожи на своих японских родственников. На самом деле в дизайне некоторых созданий "рука" покемонов очень сильно ощущается, а любой фанат серии Pokemon это заметит сразу.

Трейлер видеоигры Palworld​ – видео

Правда, реальность в Palworld совершенно иная, а также существенно отличается от представленной в играх от Nintendo. Здесь все достаточно мрачно и жестоко, потому что на местных созданий можно охотиться, чтобы получать с них ресурсы. Также в этой игре можно даже будет заниматься браконьерством. Правда, некоторых фантастических животных можно будет и одомашнивать, а потом разводить на фермах. Появится даже какая-то примитивная генетика.

Разработчики отмечают, что этих созданий можно будет использовать в строительстве, и для работ на фабриках или станциях. А некоторые виды нужны специально для езды, плавания или полетов. Будут в Palworld и бои, правда, вообще не похожие на поединки из серии Pokemon. Из интересного еще можно отметить, что в этой видеоигре появится даже многопользовательский режим.

То есть в финале геймеры получают классический симулятор выживания, но в мире с животными, которые похожи на покемонов. Наверное, это почти идеальная демонстрация того, как этих японских созданий использовали бы в реальности.

Скриншоты из видеоигры Palworld / Фото магазин Steam