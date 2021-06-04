В магазине Steam появилась страница забавного шутера под названием Fashion Police Squad. Разработчиком видеоигры выступает студия Mopeful Games, а издателем компания No More Robots.

Fashion Police Squad – это оригинальный сатирический шутер в стиле классических игр из девяностых. То есть визуально получаем своеобразное ретро, но с использованием современных механик. Играть нужно за местных представителей полиции, правда, не совсем традиционных. Дело в том, что игровая организация должна спасти город Трендополис не от правонарушителей или грабителей, а от преступлений против моды.

Трейлер видеоигры Fashion Police Squad​ – видео

Главным героем выступит сержант Дес, который собирается бороться с отсутствием вкуса на местных улицах. В видеоигре будет полноценная сюжетная кампания, а геймерам нужно будет узнать, кто же стоит за ростом количества преступлений в сфере моды. Врагов будет немало, а разработчики уже успели показать "серых" офисных работников, людей, которые носят носки со шлепанцами, а также поклонников приспущенных штанов.

Бороться с такой безвкусицей нужно разнообразным уникальным оружием. А самое главное, что для всех врагов в этой видеоигре надо индивидуальный подход. То есть менять оружие нужно будет постоянно. Например, штаны надо подтягивать ремнем, носочные гномы "похищают" носки, а швейная машинка поможет изменить чей-то образ. Стоит отметить, что враги сдаваться без боя не будут, например, офисные работники будут атаковать главного героя своими портфелями.

Видеоигра Fashion Police Squad станет дебютной для финской студии Mopeful Games, а ее релиз запланирован на 2022 год. Цена пока не называется, хотя уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam.

Скриншоты из видеоигры Fashion Police Squad / Фото магазин Steam