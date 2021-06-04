У крамниці Steam з'явилася сторінка кумедного шутера з назвою Fashion Police Squad. Розробником відеогри виступає студія Mopeful Games, а видавцем компанія No More Robots​.

Fashion Police Squad – це оригінальний сатиричний шутер в стилі класичних ігор з дев'яностих. Тобто візуально отримуємо своєрідне ретро, але з використанням сучасних механік. Грати потрібно за місцевих представників поліції, щоправда, не зовсім традиційних. Річ у тім, що ігрова організація має врятувати місто Трендополіс не від правопорушників чи грабіжників, а від злочинів проти моди.

Трейлер відеогри Fashion Police Squad – відео

Головним героєм виступить сержант Дес, який збирається боротися з відсутністю смаку на місцевих вулицях. У відеогрі буде повноцінна сюжетна кампанія, а геймерам потрібно буде дізнатися, хто ж стоїть за зростанням кількості злочинів у сфері моди. Ворогів буде чимало, а розробники вже встигли показати "сірих" офісних працівників, людей, які носять шкарпетки зі шльопанцями, а також шанувальників приспущених штанів.

Боротися з такою відсутністю смаку потрібно різноманітною унікальною зброєю. А найголовніше, що для всіх ворогів у цій відеогрі треба індивідуальний підхід. Тобто змінювати зброю потрібно буде постійно. Наприклад, штани треба підтягувати ременем, шкарпеткові гноми "викрадають" шкарпетки, а швейна машинка допоможе змінити чийсь образ. Варто відзначити, що вороги здаватися без бою не будуть, наприклад, офісні працівники атакуватимуть головного героя своїми портфелями.

Відеогра Fashion Police Squad стане дебютною для фінської студії Mopeful Games, а її реліз заплановано на 2022 рік. Ціна поки не називається, хоча вже зараз гру можна додати до списку бажаного у Steam.

Скриншоти з відеогри Fashion Police Squad / Фото крамниця Steam