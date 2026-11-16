Втрачений скарб – колекціонер відшукав працездатну копію найрідкіснішої гри про Покемонів

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Гру створили влітку 2005 року спеціально для відвідувачів тематичного парку в Японії, а після його закриття вона вважалася остаточно втраченою для історії, інформує IGN.

Таємничий реліз для відвідувачів тематичного парку

Історія цього рідкісного проєкту розпочалася у японському місті Нагоя, де з травня по вересень 2005 року працював спеціальний тематичний парк PokPark.

Організатори пропонували гостям унікальну розвагу: через бездротові станції Download Play вони передавали на консолі Nintendo DS відвідувачів мінігру про риболовлю покемонів.

Проте розробники встановили жорстке обмеження – файл залишався доступним лише 12 годин і повністю стирався, якщо користувач вимикав пристрій.

У PokPark Fishing Rally DS геймери виловлювали різноманітних водних істот першого – третього поколінь, серед яких були Magikarp, Goldeen та Feebas. Гравці за допомогою кнопки A підсікали здобич, після чого система оцінювала рівень, вагу та рідкісність спійманого Покемона і формувала таблицю лідерів, які могли отримати призи від парку розваг.

Протягом 20 років спільнота вважала гру повністю втраченою. У липні 2026 року на інтернет-аукціоні eBay з'явився тестовий картридж із таблицею рекордів за 9 тисяч доларів, проте повноцінного ігрового образу він не містив.

Ситуацію змінив відомий колекціонер Деніел Квадрі, який розшукав повністю працездатний картридж і підтвердив його справжність.

З цим картриджем у моєму Nintendo DS я можу відтворити той досвід сьогодні і передати гру на іншу консоль через функцію Download Play без спеціальної станції– розповів колекціонер.

Демонстрація загубленої гри: дивіться відео

Експерти компанії PSA вже проаналізували знахідку, підтвердили її автентичність та помістили картридж у захисний капсуль.

Цікаво, чи Квадрі радів знахідці так само сильно, як гравець Pokemon Go, якого дискваліфікували на турнірі з гри через надмірну емоційність.