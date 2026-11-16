Потерянное сокровище – коллекционер нашел работоспособную копию самой редкой игры о Покемонах

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Игра была создана летом 2005 года специально для посетителей тематического парка в Японии, а после его закрытия считалась окончательно утраченной для истории, сообщает IGN.

Загадочный релиз для посетителей тематического парка

История этого редкого проекта началась в японском городе Нагоя, где с мая по сентябрь 2005 года работал специальный тематический парк PokPark.

Организаторы предлагали гостям уникальное развлечение: через беспроводные станции Download Play они передавали на консоли Nintendo DS посетителей мини-игру о ловле покемонов.

Однако разработчики установили строгое ограничение – файл оставался доступным всего 12 часов и полностью удалялся, если пользователь выключал устройство.

В PokPark Fishing Rally DS геймеры ловили различных водных существ первого–третьего поколений, среди которых были Magikarp, Goldeen и Feebas. Игроки с помощью кнопки A подсекали добычу, после чего система оценивала уровень, вес и редкость пойманного покемона и формировала таблицу лидеров, которые могли получить призы от парка развлечений.

В течение 20 лет сообщество считало игру полностью утраченной. В июле 2026 года на интернет-аукционе eBay появился тестовый картридж с таблицей рекордов за 9 тысяч долларов, однако полноценного игрового образа он не содержал.

Ситуацию изменил известный коллекционер Дэниел Квадри, который разыскал полностью работоспособный картридж и подтвердил его подлинность.

С этим картриджем в моей Nintendo DS я могу воссоздать тот опыт сегодня и передать игру на другую консоль через функцию Download Play без специальной станции– рассказал коллекционер.

Демонстрация утраченной игры: смотрите видео

Эксперты компании PSA уже проанализировали находку, подтвердили ее подлинность и поместили картридж в защитную капсулу.

Интересно, радовался ли Квадри этой находке так же сильно, как игрок в Pokemon Go, которого дисквалифицировали на турнире по этой игре из-за чрезмерной эмоциональности.