Розробник GTA Vice City розповів якою спершу була система поліції в грі

Колишній технічний директор студії Rockstar розповів цікаву деталь щодо амбітної ідеї для системи поліції в культовій GTA: Vice City, від якої розробники вирішили відмовилися.

Один з головних творців GTA: Vice City поділився з фанатами деталями створення поліцейської системи в грі та розповів, що вона планувалася значно складнішою.

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Колишній технічний директор Rockstar Об Вермель ніяк не перестане балувати фанатів франшизи GTA цікавими фактами про класичні проєкти культової серії.

Цього разу Об відповів напряму геймеру, який поставив йому цікаве питання про GTA: Vice City.

Користувач X Майк Мартінс запитав Вермеля, як працювала система спавну (появи – ред.) поліцейських авто в оригінальній грі 2002 року, маючи на увазі певну вулицю, де дві автівки стражів закону завжди були напоготові, щоб перекрити дорогу гравцю, якщо той перебував в розшуку.

Дивовижно, що ви це помітили. Зазвичай поліцейські машини спавняться на достатній відстані й отримують наказ "атакувати" гравця. У Vice City я експериментував із попередньо встановленими налаштуваннями локацій, де поліцейські машини створюватимуться точно в потрібний час і з правильною початковою швидкістю, щоб з'явитися прямо перед гравцем,

– відповів розробник.

Як потому наголосив творець проєкту, ця механіка мала бути суттєвою складовою системи поліції.

Однак такі випадки "було надто складно налаштувати", тому в Vice City подібним чином працюють лишень близько п'яти локацій. Та й то спрацьовують вони лише якщо гравець має рівень розшуку 3 зірочки або вище.