Що сталося на буткемпі Xipto Esports?

Про інцидент розповів керрі команди Нуенгнара "23savage" Тірамаханон на своїй сторінці у Facebook. За його словами, поліцейські наділи наручники на нього та двох його товаришів по команді. Правоохоронці забрали паспорти й телефони, відключили інтернет і вимкнули комп'ютери. Після цього гравців дві години розпитували, чим вони заробляють на життя і чи справді вони професійні кіберспортсмени, пише 24 Канал.

Ситуація почала змінюватися, коли один із поліцейських упізнав на сторінці 23savage в Instagram фото з відомою малайзійською моделлю та інфлюенсеркою Ms Puiyi. Ще один правоохоронець знав про Dota 2 та команду Fnatic.

Проте цього не вистачило. З 23savage зняли наручники й попросили зіграти матч, щоб показати свої навички. Він обрав героя Kez і завершив карту з рахунком 32/3/10, тобто з 32 вбивствами, трьома смертями та десятьма асистами. Лише тоді поліцейські повірили гравцю, відпустили всіх затриманих і пішли. Скриншот цієї гри 23savage також опублікував у Facebook.

Чому поліція прийшла на базу?

Офіційних пояснень у джерелах немає, лише чутки та припущення. За однією з версій, поліція отримала повідомлення, що буткемп Xipto Esports насправді є шахрайським кол-центром. Такі місця часто вираховують за замовленнями їжі наперед на кілька днів і за великою кількістю викинутого одноразового посуду.

Поліцію також могла викликати людина, чиєю метою був так званий сватинг, тобто фальшивий виклик спецпідрозділів за чужою адресою. Він поширений у США, де злочинці так "відвідують" будинки контент-мейкерів і стримерів.

Що далі для команди?

Попри пережите, сам 23savage назвав усю ситуацію цікавим досвідом. За його словами, правоохоронці ще й з'їли дві банки його Nutella.

Наступне випробування для Xipto Esports уже сьогодні, 15 жовтня. Команда починає виступ у закритих кваліфікаціях Південно-Східної Азії до DreamLeague Season 30. Вісім колективів боротимуться за єдину путівку в основну частину турніру.