Что произошло на тренировочном сборе Xipto Esports?

Об инциденте рассказал керри команды Нуенгнара "23savage" Тирамаханон на своей странице в Facebook. По его словам, полицейские надели наручники на него и двух его товарищей по команде. Правоохранители взяли паспорта и телефоны, отключили интернет и выключили компьютеры. После этого игроков два часа расспрашивали, чем они зарабатывают на жизнь и действительно ли они профессиональные киберспортсмены, пишет 24 Канал.

Ситуация начала меняться, когда один из полицейских узнал на странице 23savage в инстаграме фото с известной малайзийской моделью и инфлюенсершей Ms Puiyi. Еще один правоохранитель знал о Dota 2 и команде Fnatic.

Однако этого оказалось недостаточно. С 23savage сняли наручники и попросили сыграть матч, чтобы продемонстрировать свои навыки. Он выбрал героя Kez и завершил карту со счетом 32/3/10, то есть с 32 убийствами, тремя смертями и десятью ассистами. Только тогда полицейские поверили игроку, отпустили всех задержанных и ушли. Скриншот этой игры 23savage также опубликовал в Facebook.

Почему полиция пришла на базу?

Официальных объяснений в источниках нет, только слухи и предположения. По одной из версий, полиция получила сообщение, что буткемп Xipto Esports на самом деле является мошенническим колл-центром. Такие места часто вычисляют по заказам еды, сделанным заранее на несколько дней, и по большому количеству выброшенной одноразовой посуды.

Полицию также мог вызвать человек, целью которого был так называемый сватинг, то есть ложный вызов спецподразделений по чужому адресу. Он распространен в США, где преступники так "посещают" дома контент-мейкеров и стримеров.

Что дальше для команды?

Несмотря на пережитое, сам 23savage назвал всю ситуацию интересным опытом. По его словам, правоохранители еще и съели две банки его Nutella.

Следующее испытание для Xipto Esports уже сегодня, 15 октября. Команда начинает выступление в закрытых квалификациях Юго-Восточной Азии к DreamLeague Season 30. Восемь коллективов будут бороться за единственную путевку в основную часть турнира.