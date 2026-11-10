Американські копи благають про швидший реліз GTA 6, щоб нарешті відпочити

Копи з США сподіваються на падіння рівня злочинності завдяки GTA 6 / Rockstar
Реліз Grand Theft Auto 6 може не лише побити рекорд за кількістю гравців, а й тимчасово знизити рівень злочинності на вулицях. Принаймні так вважають в одному з відділків у США.
Поліцейський департамент міста Ґрінсборо, що в штаті Північна Кароліна, публічно звернувся до розробників із проханням прискорити вихід гри, щоб містяни залишалися вдома, повідомляє 24 Канал.
Втомлені правоохоронці прагнуть спокою
Несподівана заява з'явилася на профілі відомства в соціальній мережі X. Правоохоронці вирішили підтримати загальний ажіотаж навколо майбутнього блокбастера та з гумором звернулися до творців проєкту і потенційних гравців.
GTA 6 має поквапитися і з'явитися якнайшвидше, щоб ви всі сиділи вдома і дали нам трохи перепочити
Таким чином копи сподіваються, що з появою гри потенційні порушники порядку просто не виходитимуть із власних помешкань.
Гумор поліцейських має під собою цілком реалістичне підґрунтя, адже очікування гри в США сягнуло неймовірних масштабів. За попередніми оцінками аналітиків, близько 1,5 мільйона американців планує взяти відгул або офіційно оформити лікарняний у день релізу.
Хоча деякі коментатори налаштовані менш оптимістично.
Ні, гра в GTA 6 надихне мене вдарити стриптизерку, вкрасти машину та проникнути на військову базу, щоб украсти F35
Це не перший випадок, коли правоохоронні органи використовують популярність GTA 6 у власних цілях. До прикладу, нещодавно британські поліцейські з графства Дербішир пішли ще далі та висміяли затриманого водія, який через небезпечне керування втратив можливість зіграти у довгоочікувану новинку.
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