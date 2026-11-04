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Games Новини Британська поліція висміяла правопорушника, який пропустить реліз GTA 6 через в'язницю
4 листопада, 12:54
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Британська поліція висміяла правопорушника, який пропустить реліз GTA 6 через в'язницю

Максим Задворський

Британські правоохоронці здивували користувачів мережі незвичним гумором. Поліція затримала небезпечного порушника після шаленої автопогоні, а відео із затриманням оформила у стилі GTA 6.

Курйозний інцидент стався за участю 28-річного жителя міста Ріплі Джека Вікрейджа, який став "зіркою" соцмереж завдяки креативу поліціянтів, інформує TikTok поліції Дербішира

Реальне життя – це не Вайс-Сіті

Чоловік улаштував небезпечні перегони з правоохоронцями, ганяючи житловими вулицями на високій швидкості та створюючи пряму загрозу для пішоходів і випадкових автомобілів посеред дня. 

У підсумку поліцейські зупинили та затримали порушника, а після цього висунули йому цілу низку обвинувачень. Водій уже визнав провину у небезпечному водінні, керуванні авто у стані наркотичного сп'яніння, їзді після позбавлення прав та зберіганні канабісу

Суд призначив йому покарання у вигляді 14 місяців позбавлення волі – про це пише видання Dexerto

Міг би просто почекати ще кілька тижнів до виходу GTA 6... тепер Джек у в'язниці в день релізу. Тринадцять років – це довгий термін очікування на гру, але ніщо не виправдовує таке водіння у реальному житті. Зрізання кутів і перегони житловими вулицями з пішоходами та іншими машинами посеред дня... залиште це для вулиць Вайс-Сіті, 
– прокоментували затримання представники поліції графства Дербішир.

При цьому правоохоронці не обмежилися лише текстом. Вони змонтували відеоролик для TikTok, додавши туди графічний інтерфейс у стилі серії Grand Theft Auto та саундтрек Flower in a Hurricane, який лунав в офіційному релізному трейлері гри

Відео від поліціянтів: перегляньте ролик

У коментарях під відео користувачі соцмережі захоплено оцінили креативність адміна сторінки та навіть закликали компанію Rockstar Games надати йому ранній доступ до гри.

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