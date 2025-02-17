Лейдлоу зазначив, що не хотів оприлюднювати інформацію, поки вона не була підтверджена, повідомляє 24 Канал. Художнику було всього 53 роки на момент смерті.

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Сьогодні я дізнався, що Віктор Антонов, наш далекоглядний художній керівник у HL2, помер. У мене немає жодних деталей, лише смуток. Геній і оригінал. Він все робив кращим,

– написав Лейдлоу, який був сценаристом ігор Half-Life та працював з Антоновим.

Публікація Лейдлоу була поширена спільнотою LambdaGeneration у соціальних мережах. Однак через особливості Instagram Stories, які автоматично видаляються через 24 години, автентичність знімка екрана перевірити неможливо.

Віктор Антонов народився у 1972 році в Софії, Болгарія. Найбільшу популярність здобув завдяки роботі над Half-Life 2.

Після звільнення з Valve він працював над візуальним оформленням таких гучних AAA проєктів, як:

Dishonored,

Wolfenstein: The New Order,

Fallout 4 (консультант),

Dishonored 2 (консультант),

Doom (2016) (консультант),

Prey (консультант).

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Антонов був співзасновником студії Eschatology Entertainment і останньою роботою, до якої він був залучений, став хардкорний AAA-шутер з елементами Dark Souls.