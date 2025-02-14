Що нового
Свіже оновлення – перше у 2025 році – містить понад 1700 змін, серед яких покращення ігрового процесу, виправлення помилок, модернізація ШІ, оптимізація, балансування та багато іншого. Деякі з них включають зміну точності стрільби NPC, щоб вони не могли так легко влучати лазером у гравця, покращені елементи стелс, а також дещо цікаве для вашого ліхтарика, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний список від GSC Game World.
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Покращення штучного інтелекту:
- Покращено поведінку NPC під час взаємодії з трупами.
- Виправлено проблему, через яку NPC могли підбирати костюми та шоломи, а також грабувати трупи NPC з іншої фракції.
- Виправлено точність стрільби NPC і додано рандомізацію точності пострілів у розсіювання куль.
- Покращено стелс-механіки і поведінку мутантів у бою.
- Виправлено відразу кілька проблем із застряганням і зависанням персонажів під час бою, наприклад, у повітрі чи у дверях.
- Виправлено помилку, через яку химера могла стрибати крізь предмети і помилку, коли вона не могла використати стрибок.
- Контролер отримав нову здібність – рик.
- Покращено анімації деяких мутантів та анімацію ходьби NPC.
- Виправлено проблему, коли ворожі NPC не реагували на кулі.
- Виправлено помилку, через яку у лігвах спанилося більше щурів, ніж задумано.
Проблеми балансу:
- Зменшено антирадіаційний ефект артефакту Дивна вода.
- Виправлено помилку, коли граната завдавала шкоди бюреру, коли був активний його щит.
- Тепер NPC потрібно менше пострілів, щоб убити фантом псевдособак.
- Збільшено частоту атаки в стрибку для Сліпого Пса.
- Збалансовано пістолети та глушники.
- Зменшено частоту спавну NPC в екзоскелетах.
- Переналаштовано броню, яку носять NPC. Збільшено шанс спавну броні низького та середнього рівня, в той час як шанс спавну броні вищого рівня зменшено.
- Збільшено шкоду від радіації залежно від накопиченої радіації.
- Зменшено ймовірність появи NPC зі зброєю високого рівня на ранніх стадіях гри.
- Ребаланс наборів зброї які використовують A-life NPC.
- Додано можливість торгувати з додатковими NPC в хабах.
- Підправлені винагороди для повторюваних місій на складності Ветеран.
Оптимізація:
Тут команда виправила проблеми з падінням FPS та продуктивності, в тому числі й у меню паузи. Виправлено витік пам'яті, пов'язаний з маніпуляціями з предметами. Виправлено понад 100 вильотів EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Додано ліміт частоти кадрів у меню паузи, головному меню та на екранах завантаження.
Додатково:
- Виправлено помилку, через яку не змінювалися стосунки з NPC.
- Ліхтарик гравця тепер відкидає правильні тіні на об'єкти.
- Змінено назви деяких типів боєприпасів.
- Виправлено проблему, через яку під час діалогів відбувалися несподівані зависання.
- Виправлено помилку, через яку логіка деяких квестів не працювала після смерті NPC.
- Покращено переходи від катсцен до гри.
- Виправлено загальну проблему, коли логіка місії могла зламатися, якщо гравець давав предмет NPC через опцію діалогу.
- Виправлено проблему, коли діалог з NPC завершувався після виходу з екранів торгівлі/апгрейду.
- Виправлено помилку, коли гравця телепортувало за межі ігрової зони.
- Виправлено проблему, через яку NPC міг телепортуватися за межі ігрової зони мапи.
- Додано кастомну логіку підтримки прицілювання для невидимих цілей для всіх підтримуваних геймпадів.
- Виправлено проблему, через яку резервні копії збережень могли зникати після втрати збережень гри.
- Виправлено анімації рук NPC під час куріння.
- Виправлено досягнення на непомітну зачистку лігва.
- Виправлено проблему, що призводила до пошкодження збережень у грі після видалення локальних збережень та невдалої синхронізації хмарних збережень.
- Покращений вигляд моделі КПК у місцях з низьким рівнем освітлення.
Нарешті, команда розробників виправила сотні помилок у налаштуваннях, катсценах, озвучуванні, музиці (наприклад, додано низку абсолютно нових звуків), а також сотні багів які впливали на сюжет гри, можливість проходити квести (як основні, так і побічні), виправили низку проблем з інтерактивними об'єктами, які впливали на загальний ігровий досвід та інше.