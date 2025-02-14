Что нового
Свежее обновление – первое в 2025 году – содержит более 1700 изменений, среди которых улучшение игрового процесса, исправление ошибок, модернизация ИИ, оптимизация, балансировка и многое другое. Некоторые из них включают изменение точности стрельбы NPC, чтобы они не могли так легко попадать лазером в игрока, улучшенные элементы стелс, а также кое-что интересное для вашего фонарика, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный список от GSC Game World.
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Улучшение искусственного интеллекта:
- Улучшено поведение NPC при взаимодействии с трупами.
- Исправлена проблема, из-за которой NPC могли подбирать костюмы и шлемы, а также грабить трупы NPC из другой фракции.
- Исправлена точность стрельбы NPC и добавлена рандомизация точности выстрелов в рассеивание пуль.
- Улучшены стелс-механики и поведение мутантов в бою.
- Исправлено сразу несколько проблем с застреванием и зависанием персонажей во время боя, например, в воздухе или в дверях.
- Исправлена ошибка, из-за которой химера могла прыгать сквозь предметы и ошибка, когда она не могла использовать прыжок.
- Контроллер получил новую способность – рык.
- Улучшены анимации некоторых мутантов и анимация ходьбы NPC.
- Исправлена проблема, когда вражеские NPC не реагировали на пули.
- Исправлена ошибка, из-за которой в логовах спавнилось больше крыс, чем задумано.
Проблемы баланса:
- Уменьшено антирадиационный эффект артефакта Странная вода.
- Исправлена ошибка, когда граната наносила урон бюреру, когда был активен его щит.
- Теперь NPC нужно меньше выстрелов, чтобы убить фантом псевдособак.
- Увеличена частота атаки в прыжке для Слепого Пса.
- Сбалансированы пистолеты и глушители.
- Уменьшено частоту спавна NPC в экзоскелетах.
- Перенастроена броня, которую носят NPC. Увеличен шанс спавна брони низкого и среднего уровня, в то время как шанс спавна брони высшего уровня уменьшен.
- Увеличен урон от радиации в зависимости от накопленной радиации.
- Уменьшена вероятность появления NPC с оружием высокого уровня на ранних стадиях игры.
- Ребаланс наборов оружия которые используют A-life NPC.
- Добавлена возможность торговать с дополнительными NPC в хабах.
- Подправлены вознаграждения для повторяющихся миссий на сложности Ветеран.
Оптимизация:
Здесь команда исправила проблемы с падением FPS и производительности, в том числе и в меню паузы. Исправлена утечка памяти, связанная с манипуляциями с предметами. Исправлено более 100 вылетов EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Добавлен лимит частоты кадров в меню паузы, главном меню и на экранах загрузки.
Дополнительно:
- Исправлена ошибка, из-за которой не менялись отношения с NPC.
- Фонарик игрока теперь отбрасывает правильные тени на объекты.
- Изменены названия некоторых типов боеприпасов.
- Исправлена проблема, из-за которой во время диалогов происходили неожиданные зависания.
- Исправлена ошибка, из-за которой логика некоторых квестов не работала после смерти NPC.
- Улучшены переходы от катсцен к игре.
- Исправлена общая проблема, когда логика миссии могла сломаться, если игрок давал предмет NPC через опцию диалога.
- Исправлена проблема, когда диалог с NPC завершался после выхода из экранов торговли/апгрейда.
- Исправлена ошибка, когда игрока телепортировало за пределы игровой зоны.
- Исправлена проблема, из-за которой NPC мог телепортироваться за пределы игровой зоны карты.
- Добавлена кастомная логика поддержки прицеливания для невидимых целей для всех поддерживаемых геймпадов.
- Исправлена проблема, из-за которой резервные копии сохранений могли исчезать после потери сохранений игры.
- Исправлено анимации рук NPC во время курения.
- Исправлено достижение на незаметную зачистку логова.
- Исправлена проблема, приводившая к повреждению сохранений в игре после удаления локальных сохранений и неудачной синхронизации облачных сохранений.
- Улучшен вид модели КПК в местах с низким уровнем освещения.
Наконец, команда разработчиков исправила сотни ошибок в настройках, катсценах, озвучивании, музыке (например, добавлен ряд совершенно новых звуков), а также сотни багов которые влияли на сюжет игры, возможность проходить квесты (как основные, так и побочные), исправили ряд проблем с интерактивными объектами, которые влияли на общий игровой опыт и прочее.