Что нового

Свежее обновление – первое в 2025 году – содержит более 1700 изменений, среди которых улучшение игрового процесса, исправление ошибок, модернизация ИИ, оптимизация, балансировка и многое другое. Некоторые из них включают изменение точности стрельбы NPC, чтобы они не могли так легко попадать лазером в игрока, улучшенные элементы стелс, а также кое-что интересное для вашего фонарика, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный список от GSC Game World.

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Улучшение искусственного интеллекта:

Улучшено поведение NPC при взаимодействии с трупами.

Исправлена проблема, из-за которой NPC могли подбирать костюмы и шлемы, а также грабить трупы NPC из другой фракции.

Исправлена точность стрельбы NPC и добавлена рандомизация точности выстрелов в рассеивание пуль.

Улучшены стелс-механики и поведение мутантов в бою.

Исправлено сразу несколько проблем с застреванием и зависанием персонажей во время боя, например, в воздухе или в дверях.

Исправлена ошибка, из-за которой химера могла прыгать сквозь предметы и ошибка, когда она не могла использовать прыжок.

Контроллер получил новую способность – рык.

Улучшены анимации некоторых мутантов и анимация ходьбы NPC.

Исправлена проблема, когда вражеские NPC не реагировали на пули.

Исправлена ошибка, из-за которой в логовах спавнилось больше крыс, чем задумано.

Проблемы баланса:

Уменьшено антирадиационный эффект артефакта Странная вода.

Исправлена ошибка, когда граната наносила урон бюреру, когда был активен его щит.

Теперь NPC нужно меньше выстрелов, чтобы убить фантом псевдособак.

Увеличена частота атаки в прыжке для Слепого Пса.

Сбалансированы пистолеты и глушители.

Уменьшено частоту спавна NPC в экзоскелетах.

Перенастроена броня, которую носят NPC. Увеличен шанс спавна брони низкого и среднего уровня, в то время как шанс спавна брони высшего уровня уменьшен.

Увеличен урон от радиации в зависимости от накопленной радиации.

Уменьшена вероятность появления NPC с оружием высокого уровня на ранних стадиях игры.

Ребаланс наборов оружия которые используют A-life NPC.

Добавлена возможность торговать с дополнительными NPC в хабах.

Подправлены вознаграждения для повторяющихся миссий на сложности Ветеран.

Оптимизация:

Здесь команда исправила проблемы с падением FPS и производительности, в том числе и в меню паузы. Исправлена утечка памяти, связанная с манипуляциями с предметами. Исправлено более 100 вылетов EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. Добавлен лимит частоты кадров в меню паузы, главном меню и на экранах загрузки.

Дополнительно:

Исправлена ошибка, из-за которой не менялись отношения с NPC.

Фонарик игрока теперь отбрасывает правильные тени на объекты.

Изменены названия некоторых типов боеприпасов.

Исправлена проблема, из-за которой во время диалогов происходили неожиданные зависания.

Исправлена ошибка, из-за которой логика некоторых квестов не работала после смерти NPC.

Улучшены переходы от катсцен к игре.

Исправлена общая проблема, когда логика миссии могла сломаться, если игрок давал предмет NPC через опцию диалога.

Исправлена проблема, когда диалог с NPC завершался после выхода из экранов торговли/апгрейда.

Исправлена ошибка, когда игрока телепортировало за пределы игровой зоны.

Исправлена проблема, из-за которой NPC мог телепортироваться за пределы игровой зоны карты.

Добавлена кастомная логика поддержки прицеливания для невидимых целей для всех поддерживаемых геймпадов.

Исправлена проблема, из-за которой резервные копии сохранений могли исчезать после потери сохранений игры.

Исправлено анимации рук NPC во время курения.

Исправлено достижение на незаметную зачистку логова.

Исправлена проблема, приводившая к повреждению сохранений в игре после удаления локальных сохранений и неудачной синхронизации облачных сохранений.

Улучшен вид модели КПК в местах с низким уровнем освещения.

Наконец, команда разработчиков исправила сотни ошибок в настройках, катсценах, озвучивании, музыке (например, добавлен ряд совершенно новых звуков), а также сотни багов которые влияли на сюжет игры, возможность проходить квесты (как основные, так и побочные), исправили ряд проблем с интерактивными объектами, которые влияли на общий игровой опыт и прочее.

Если вас интересует полный список всех изменений и исправлений, вы можете ознакомиться с ним по ссылке в источнике.