Помер один із творців World of Warcraft і Overwatch

Світ ігрової індустрії зазнав непоправної втрати: пішов з життя Білл Петрас, легендарний артдиректор, чия творчість подарувала нам незабутні світи World of Warcraft і Overwatch. Його внесок в ігрову індустрію важко переоцінити.

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Новина про смерть талановитого ветерана Blizzard Entertainment уперше з'явилась у LinkedIn, де колишній розробник Blizzard та близький друг Петраса Харлі Хаггінс II зробив відповідну публікацію. За його словами, найближчим часом відбудеться церемонія прощання з митцем, повідомляє 24 Канал з посиланням на оригінальну заяву.

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З глибоким сумом повідомляю важку звістку. Несподівано пішов з життя Білл Петрас, легенда геймдеву. Біллі був неймовірно обдарованим художником, який майже два десятиліття пропрацював у Blizzard Entertainment. Він надзвичайно пишався своєю роботою, особливо на посаді артдиректора World of Warcraft та Overwatch,

– написав Хаггінс.

Він також зазначив, що їхня дружба з Біллі тривала 28 років, від самого початку їхньої роботи в Blizzard, і згадує довгі розмови про життя, розробку ігор, мистецтво, комікси, іграшки, фільми про монстрів та Конана. "Його буде дуже не вистачати мені та всім, хто його знав", – підкреслив розробник.

Причину смерті Хаггінс не називає. Петрасу було 54 роки.

За свою 24-річну кар'єру в ігровій індустрії Петрас двічі працював у Blizzard: