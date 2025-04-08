Детали

Новость о смерти талантливого ветерана Blizzard Entertainment впервые появилась в LinkedIn, где бывший разработчик Blizzard и близкий друг Петраса Харли Хаггинс II сделал соответствующую публикацию. По его словам, в ближайшее время состоится церемония прощания с художником, сообщает 24 Канал со ссылкой на оригинальное заявление.

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С глубокой скорбью сообщаю тяжелую весть. Неожиданно ушел из жизни Билл Петрас, легенда геймдева. Билли был невероятно одаренным художником, который почти два десятилетия проработал в Blizzard Entertainment. Он чрезвычайно гордился своей работой, особенно на должности арт-директора World of Warcraft и Overwatch,

– написал Хаггинс.

Он также отметил, что их дружба с Билли длилась 28 лет, с самого начала их работы в Blizzard, и вспоминает долгие разговоры о жизни, разработку игр, искусство, комиксы, игрушки, фильмы о монстрах и Конана. "Его будет очень не хватать мне и всем, кто его знал", – подчеркнул разработчик.

Причину смерти Хаггинс не называет. Петрасу было 54 года.

За свою 24-летнюю карьеру в игровой индустрии Петрас дважды работал в Blizzard: