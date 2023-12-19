Ігрова індустрія втратила голос, який завжди пам'ятатимуть шанувальники відеоігор.

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Джеймс Маккефрі довго боровся з раком, однак хвороба все ж виявилася сильнішою та завершила його життєвий шлях у віці 65 років.

За свою кар'єру актор з'являвся у багатьох серіалах та фільмах, серед яких були такі популярні проєкти як Гадюка, Бик, Костюми, Джесіка Джонс, Закон і порядок та інші.

Але поціновувачам віртуальних розваг Джеймс, безумовно, запам'ятався завдяки відеоіграм Remedy. І хоча актор зіграв у новинці Alan Wake 2, та озвучив знакового персонажа у грі Control, найбільшої слави серед геймерів йому принесло втілення в життя культового протагоніста в іграх серії Max Payne.

З цим навіть був пов'язаний доволі цікавий прецедент. Річ у тому, що у 2009 році компанія Rockstar, яка викупила права на франшизу у Remedy, оголосила, що планує використати для озвучки ролі Макса у Max Payne 3 нового актора.

Реакція шанувальників серії була настільки негативною та бурхливою, що свіжоспечені розробники врешті поступилися і повернули Маккефрі його роль.

Блискуча гра Маккефрі у Max Payne 3: дивитися відео

Сем Лейк – очільник Remedy, сценарист та розробник, який став обличчям Макса Пейна у першій грі серії, вшанував пам'ять Маккефрі, назвавши його "чудовою людиною та дорогим другом".

Лейк та Маккефрі / Фото з X

Слід наголосити на тому, що хоча актор і не з'являвся у жодній з частин Max Payne візуально, саме його харизма та майстерність були визначальними для успіху персонажа і всього проєкту загалом.

Спочивай з миром, Джеймс Маккефрі, неповторна і владна особистість якого оживила Макса Пейна, – написали Rockstar у X.

І навряд чи можна сказати щось краще, ніж ці слова.