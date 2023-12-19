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Джеймс Маккефри долго боролся с раком, однако болезнь все же оказалась сильнее и завершила его жизненный путь в возрасте 65 лет.

За свою карьеру актер появлялся во многих сериалах и фильмах, среди которых были такие популярные проекты как Гадюка, Бык, Костюмы, Джессика Джонс, Закон и порядок и другие.

Но ценителям виртуальных развлечений Джеймс, безусловно, запомнился благодаря видеоиграм Remedy. И хотя актер сыграл в новинке Alan Wake 2 и озвучил знакового персонажа в игре Control, наибольшей славы среди геймеров ему принесло воплощение в жизнь культового протагониста в играх серии Max Payne.

С этим даже был связан интересный прецедент. Дело в том, что в 2009 году компания Rockstar, выкупившая права на франшизу у Remedy, объявила, что планирует использовать для озвучки роли Макса в Max Payne 3 нового актера.

Реакция поклонников серии была настолько отрицательной и бурной, что свежеиспеченные разработчики наконец уступили и вернули Маккефри его роль.

Блестящая игра Маккефри в Max Payne 3: смотреть видео

Сэм Лейк – глава Remedy, сценарист и разработчик, ставший лицом Макса Пэйна в первой игре серии, почтил память Маккефри, назвав его "прекрасным человеком и дорогим другом".

Лейк и Маккефри / Фото с X

Следует отметить, что хотя актер и не появлялся ни в одной из частей Max Payne визуально, именно его харизма и мастерство были определяющими для успеха персонажа и всего проекта в целом.

Почивай с миром, Джеймс Маккефри, неповторимая и властная личность которого оживила Макса Пэйна, – написали Rockstar в X.

И вряд ли можно сказать что-нибудь лучшее, чем эти слова.