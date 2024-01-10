Стрімер Кай Сінат розсмішив глядачів екстраординарним вчинком, після програшу матчу у Fortnite.

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Двоє стрімерів – Кай Сінат та Agent 00 уклали парі, де на кону було 30 тисяч доларів.

Отримати кругленьку суму мав переможець матчу Fortnite в режимі Creative Box Fight 1v1.

Матчі у цьому стилі дають гравцям лише певний набір предметів для будівництва, хоча при цьому не обмежують боєприпаси.

На відео видно як Кай Сенат підіймається вгору, втікаючи від суперника. Стрімер починає панікувати, та необережно створювати перешкоди аби відгородитися від опонента, аж ось той наздоганяє його влучним пострілом з дробовика та кількома кулями зі штурмової гвинтівки.

Після смерті свого персонажа, Кай Сінат встав з-за столу, набрав розбіг і обома ногами вперед стрибнув у своє робоче місце, що миттєво перервало трансляцію та викликало хвилю реготу у глядачів.

Курйозний момент на стрімі – дивитися відео / Dexerto у X

Попри те, що Кай Сінат є останнім стрімером з Twitch, який знищив власне робоче місце після програшу в грі, він навряд стане останнім, оскільки подібні інциденти завжди неабияк розважають публіку та швидко стають вірусними в мережі.

Кай Сінат