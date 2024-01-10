Стример Кай Синат рассмешил зрителей экстраординарным поступком после проигрыша матча в Fortnite.
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Двое стримеров – Кай Синат и Agent 00 заключили пари, где на кону было 30 тысяч долларов.
Получить кругленькую сумму должен был победитель матча Fortnite в режиме Creative Box Fight 1v1.
На видео видно как Кай Сенат поднимается вверх, убегая от соперника. Стример начинает паниковать и неосторожно создавать препятствия, чтобы отгородиться от оппонента, и вот тот настигает его точным выстрелом из дробовика и несколькими пулями из штурмовой винтовки.
После смерти своего персонажа Кай Синат встал из-за стола, набрал разбег и обеими ногами вперед прыгнул в свое рабочее место, что мгновенно прервало трансляцию и вызвало волну хохота у зрителей.
Курьезный момент на стриме – смотреть видео / Dexerto в X
Несмотря на то, что Кай Синат является последним стримером с Twitch, уничтожившим собственное рабочее место после проигрыша в игре, он вряд ли станет последним, поскольку подобные инциденты всегда развлекают публику и быстро становятся вирусными в сети.
Кай Синат
- Kai Cenat – Кай Карло Синат III, американский стример и ютубер.
- Получил огромную популярность после 2021 года и собрал более 8.3 миллионов фолловеров на Twitch и почти 5 миллионов подписчиков на YouTube.
- В марте 2023 года установил рекорд по наибольшему количеству платных подписчиков на Twitch с показателем в 306 621 человек.