У реальному житті собаку звали Ейнштейном. Про його смерть у соцмережах розповів господар песика.

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Ейнштейн зіграв важливу роль у пригодницькому бойовику, виступаючи одним із акторів, з яких знімали рухи для Кейна. Шанувальники, ймовірно, пригадають, що собаку зазвичай можна знайти в таборі Ван дер Лінде в Клеменс-Пойнт.

Публікація була щирою присвятою улюбленому вихованцеві, показуючи, наскільки чудовим та особливим був Ейнштейн для свого власника та його друзів.

Старший аніматор Rockstar Games Джейсон Бернс розповів, що Енштейна виховували як службового собаку. Тож чотирилапий був дуже чемним і просто ідеальним актором для ролі Кейна.