XDefiant це своєрідна відповідь Call of Duty від Ubisoft, яка окрім швидкого геймплею може зацікавити українських геймерів наявністю текстової локалізації.

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Наразі проєкт має чимало багів, серед яких проблеми зі з'єднанням до серверів, хоча це й можна пробачити оскільки гра є зовсім новою та все ще знаходиться в "передсезонній" стадії.

Помилка з якою, здається, стикається найбільше гравців XDefiant має назву Delta-01.

Трейлер гри XDefiant – дивитися відео

Служби XDefiant зараз недоступні. Спробуйте пізніше, – йдеться в повідомленні, навіть якщо сервери гри працюють і запущені.

Отже, якщо ви зіткнулися з цією проблемою, то виконавчий продюсер XDefiant Марка Рубін має кілька способів для її усунення:

Найперше, що радить зробити розробник це видалити файл "proxy_v1.bin" з файлів гри . Його можна знайти за стандартним шляхом "Documents/My Games/XDefiant".

. Його можна знайти за стандартним шляхом "Documents/My Games/XDefiant". Також можна спробувати увімкнути VPN, хоча це розробник радить робити лише в рамках тесту.

Слід зазначити, що ці способи працюють лише для гравців на ПК, виправлення помилки для користувачів консолей поки що немає.