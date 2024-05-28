XDefiant это своеобразный ответ Call of Duty от Ubisoft, которая кроме быстрого геймплея может заинтересовать украинских геймеров наличием текстовой локализации.

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Сейчас проект имеет немало багов, среди которых проблемы с соединением к серверам, хотя это и можно простить поскольку игра является совсем новой и все еще находится в "предсезонной" стадии.

Ошибка с которой, кажется, сталкивается больше всего игроков XDefiant называется Delta-01.

Трейлер игры XDefiant – смотреть видео

Службы XDefiant сейчас недоступны. Попробуйте позже, – говорится в сообщении, даже если серверы игры работают и запущены.

Итак, если вы столкнулись с этой проблемой, то исполнительный продюсер XDefiant Марко Рубин имеет несколько способов для ее устранения:

Первое, что советует сделать разработчик это удалить файл "proxy_v1.bin" из файлов игры . Его можно найти по стандартному пути "Documents/My Games/XDefiant".

. Его можно найти по стандартному пути "Documents/My Games/XDefiant". Также можно попробовать включить VPN, хотя это разработчик советует делать только в рамках теста.

Следует отметить, что эти способы работают только для игроков на ПК, исправления ошибки для пользователей консолей пока нет.