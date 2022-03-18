Помилка чи дивна позиція: Steam зупинив виплати розробникам з України, Росії та Білорусі

Компанія Valve зупинила виплати коштів розробникам з Росії, Білорусі та України. Детально пояснювати своє рішення вона не стала, а тому наразі важко зрозуміти, чому під санкції потрапила й наша країна.

Напевно, компанію Valve можна сміливо відносити до тих, які віднеслися найлояльніше до росіян у цей трагічний для нашої країни час. А все тому, що свої дуже популярні на Росії відеоігри (CS:GO та Dota 2) вона не стала блокувати, а також поки ніяк не коментувала кіберспортивне майбутнє місцевих команд у межах своїх змагань.

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Valve зупинила виплати розробникам з Росії, Білорусі та України

Відповідне повідомлення на свої електронні скриньки почали отримувати розробники різноманітного контенту з трьох цих країн. Важливо відзначити, що від представників Valve наразі не було жодної офіційної заяви щодо такого блокування.

У таких листах вони вказують, що деактивували банківську інформацію, бо наразі не можуть відправляти кошти розробникам з Росії, Білорусі та України. Також представники Valve відзначили, що отримувати виплати вони зможуть лише тоді, коли оновлять цю інформацію.

Приклад такого листа / Фото з твітера Andrew Yatsenko

Чому так сталося

Напевно, у випадку перших двох країн все дуже зрозуміло та не варто вчергове розповідати, чому весь цивілізований світ вводить проти них санкції. Тут навіть можна обійтися без певної офіційної заяви від представників Valve.

А от у випадку нашої країни без якогось адекватного пояснення дуже важко обійтися. Бо в ситуації, коли весь цивілізований світ підтримує Україну, Valve, взяла й забрала у вітчизняних розробників шанс отримувати чесно зароблені кошти.

Українська банківська система в умовах війни працює ідеально та стабільно, а також проти неї ніхто не вводив санкції. А тому дуже важко логічно пояснити, чому ця компанія вирішила прийняти таке досить дивне рішення. Дуже сподіваємося, що це лише помилка, а вже найближчим часом Valve попросить вибачення та відновить виплати нашим розробникам.

Але якщо ні, то, здається, з позицією цієї компанії все остаточно стане зрозуміло. Не здивуємося, якщо після такого вона ще й дозволить російським кіберспортивним організаціям грати під своїми тегами та стягами на мейджорах з CS:GO та Dota 2.