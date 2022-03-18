Наверное, компанию Valve можно смело относить к тем, кто отнесся лояльнее всего к россиянам в это трагическое для нашей страны время. А все потому, что свои популярные на России видеоигры (CS:GO и Dota 2) она не стала блокировать, а также пока никак не комментировала киберспортивное будущее местных команд в рамках своих соревнований.

Актуально Отстранили от FIFA, Apex Legends и Rainbow Six Siege: новые "победы" российского киберспорта

Valve остановила выплаты разработчикам из России, Белоруссии и Украины

Соответствующие сообщения на свои электронные ящики начали получать разработчики разнообразного контента из трех этих стран. Важно отметить, что от представителей Valve пока не было никакого официального заявления по поводу такой блокировки.

В таких письмах они указывают, что деактивировали банковскую информацию, потому что пока не могут отправлять средства разработчикам из России, Беларуси и Украины. Также представители Valve отметили, что получать выплаты они смогут только тогда, когда обновят эту информацию.

Пример такого письма / Фото из твиттера Andrew Yatsenko

Почему так случилось

Наверное, в случае первых двух стран все очень понятно и не стоит в очередной раз рассказывать, почему весь цивилизованный мир вводит против них санкции. Здесь даже можно обойтись без официального заявления от представителей Valve.

А вот в случае нашей страны без какого-либо адекватного объяснения очень сложно обойтись. Поскольку в ситуации, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину, Valve, взяла и забрала у отечественных разработчиков шанс получать честно заработанные деньги.

Украинская банковская система в условиях войны работает идеально и стабильно, а также против нее никто не вводил санкции. Поэтому очень трудно логично объяснить, почему эта компания решила принять такое довольно странное решение. Очень надеемся, что это только ошибка, а уже в ближайшее время Valve попросит прощения и возобновит выплаты нашим разработчикам.

Но если нет, то, кажется, с позицией этой компании все окончательно станет ясно. Не удивимся, если после такого она еще и позволит российским киберспортивным организациям играть под своими тегами и флагами на мейджорах с CS:GO и Dota 2.