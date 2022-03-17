Наверное, Electronic Arts и Ubisoft можно смело относить к компаниям, которые ввели против России самые жесткие санкции. А все потому, что они касаются еще и сферы киберспортивных соревнований.

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Жесткое решение Electronic Arts

Компания Electronic Arts опубликовала в своем официальном твиттере еще одно письмо, посвященное войне на территории Украины, которую развязала Россия. Ее представители написали, что шокирован всем тем, что сейчас происходит на территории нашей страны. Они отмечают, что солидарны с украинским народом, а также присоединяются ко всем тем голосам, которые призывают к миру.

Правда, одними словами они решили не ограничиваться и на этот раз. Дело в том, что руководство Electronic Arts решило отстранить всех российских и белорусских киберспортсменов от участия в своих официальных турнирах по FIFA и Apex Legends.

Отметим, что речь идет о соревнованиях из серий EA Sports FIFA 22 Global Series и Apex Legends Global Series. Также добавим, что в официальном сообщении нет ни слова о том, что вышеупомянутые киберспортсмены могут выступать под нейтральным флагом и тегом. То есть сейчас речь идет именно о полной блокировке.

Полный текст заявления / Фото из твиттера Electronic Arts

Стандартное решение Ubisoft

Ввести свои санкции против российских киберспортсменов решила и известная компания Ubisoft. Правда, ее решение вряд ли можно назвать очень радикальным. Дело в том, что руководство компании запретило россиянам выступать под их национальным флагом. А это значит, что все игроки, которые согласятся на нейтральный статус, смогут участвовать в соревнованиях из Rainbow Six Siege.

Также в сообщении компании Ubisoft, опубликованном в твиттере, говорится, что она останавливает все соревнования по всем своим дисциплинам на территории России. Добавим, что такое решение уже коснулось турнира по Rainbow Six Siege, который называется Russian Major League.

Полный текст сообщения / Фото с твиттера Rainbow Six Esports

Другие "победы" российского киберспорта

Сразу несколько источников утверждают, что российская киберспортивная организация Gambit выставила свой состав из CS:GO на трансфер. Официального подтверждения пока нет, но сразу несколько фактов намекают на это. К примеру, команда уже выступает под нейтральным флагом, а согласно данным украинского комментатора v1lat, ее покинули почти все спонсоры.

Что-то похожее пишут и о составе Virtus.pro из CS:GO, хотя и не столь активно. Желание заработать хоть какие-то средства вполне понятно, правда, найдется ли какая-нибудь западная организация, которая в нынешней ситуации захочет иметь дело с россиянами? Вопрос очень интересный, а ответ на него мы получим уже в ближайшее время.