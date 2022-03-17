Напевно, Electronic Arts та Ubisoft можна сміливо відносити до тих компаній, які ввели проти Росії найжорсткіші санкції. А все тому, що вони стосуються ще й сфери кіберспортивних змагань.

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Жорстке рішення Electronic Arts

Компанія Electronic Arts опублікувала у своєму офіційному твітері ще один лист, який присвячений війні на території України, яку розв'язала Росія. Її представники написали, що шокованім всім тим, що зараз відбувається на теренах нашої країни. Вони відзначають, що солідарні з українським народом, а також приєднуються до всіх тих голосів, що закликають до миру.

Щоправда, одними словами вони вирішили не обмежуватися й цього разу. Річ у тім, що керівництво Electronic Arts вирішило відсторонити всіх російських та білоруських кіберспортсменів від участі у своїх офіційних турнірах з FIFA та Apex Legends.

Відзначимо, що йдеться про змагання із серій EA Sports FIFA 22 Global Series та Apex Legends Global Series. Також додамо, що в офіційному повідомленні немає ні слова про те, що вищезгадані кіберспортсмени можуть виступати під нейтральним стягом та тегом. Тобто наразі йдеться саме про повне блокування.

Повний текст заяви / Фото з твітера Electronic Arts

Стандартне рішення Ubisoft

Ввести свої санкції проти російських кіберспортсменів вирішила й відома компанія Ubisoft. Щоправда, її рішення навряд чи можна назвати дуже радикальним. Річ у тім, що керівництво компанії заборонило росіянам виступати під їхнім національним стягом. А це означає, що всі гравці, які погодяться на нейтральний статус, зможуть взяти участь у змаганнях із Rainbow Six Siege.

Також у повідомленні компанії Ubisoft, яке вона опублікувала у твітері, йдеться про те, що вона зупиняє всі змагання зі всіх своїх дисциплін на території Росії. Додамо, що таке рішення вже торкнулося турніру із Rainbow Six Siege, який називається Russian Major League.

Повний текст повідомлення / Фото з твітера Rainbow Six Esports

Інші "перемоги" російського кіберспорту

Одразу кілька джерел стверджують, що російська кіберспортивна організація Gambit виставила свій склад із CS:GO на трансфер. Офіційного підтвердження наразі немає, але одразу кілька фактів натякають на це. Наприклад, команда вже виступає під нейтральним стягом, а згідно з даними українського коментатора v1lat, її покинули майже всі спонсори.

Щось схоже пишуть й про склад Virtus.pro із CS:GO, хоча й не так активно. Бажання заробити хоч якісь кошти цілком зрозуміле, щоправда, а чи знайдеться якась західна організація, яка в нинішній ситуації захоче мати справу з росіянами? Запитання дуже цікаве, а відповідь на нього ми отримаємо вже найближчим часом.