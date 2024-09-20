Помилка на мерчі TI 2024: PGL спробували приховати її через редагування Вікіпедії

Кумедна ситуація трапилася з мерчем найголовнішого турніру з Dota 2 – The International 2024. Організатори з PGL зробили помилку, яку потому намагалися замаскувати редагуванням Вікіпедії.

TI 2024 вже завершився і відомі його переможці, але в мережі зринула цікава новина, що стосується офіційного мерчу турніру, повідомляє Jaxon.

До теми Ось кілька рекордів, які були встановлені протягом The International 2024

Копенгаген ледь не став "Коппенгагеном"

Хтось у складі турнірного оператора PGL серйозно дав маху і на одному з офіційних худі, присвячених події, локація проведення TI була написана із хибодруком.

Замість слова "Copenhagen" на ньому красувався надпис "Coppenhagen", що ніби доволі безневинно, але все ж серйозна помилка, особливо для такої солідної компанії.

Те саме "скандальне" худі / Фото з Reddit

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Геймери вдосталь посміялися з цієї події, а сам мерч було знято з продажу, але потім користувачі мережі помітили щось дивне.

Виявилося, що нещодавно хтось намагався "виправити" назву міста у Вікіпедії на ту, що була на одязі – з двома літерами "p".

Сліди замітання злочину на Вікі / Скриншот jaxon.gg

Також стало відомо, що IP-адреса горе-редактора вказує на Данію, а постачальником послуг Інтернету значиться SC PGL Esports SRL.

Деякі геймери швидко зробили висновок, що хтось з команди організаторів вочевидь навмисно змінив правопис на сторінці Вікіпедії у спробі приховати власну помилку.

Щоправда, до цього слід ставитися критично, адже це все може бути лише кумедним жартом інсценованим фанатами Dota 2.

Що ж до тих, хто встиг придбати худі з помилкою, то їх можна навіть назвати щасливчиками, адже через те, що його зняли з продажу воно миттю перетворилося на цінний предмет для колекціонерів. Ціна на цей мерч уже зросла та продовжуватиме рости з плином часу.