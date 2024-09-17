Рекорди та досягнення
Як ми вже писали раніше, Team Liquid перемогла Gaimin Gladiators у великому фіналі з рахунком 3-0. Це був тринадцятий турнір серії The International і він приніс кілька цікавих моментів, на які варто звернути увагу, пише Games 24.
Дивіться також Найбезглуздіша кіберспортивна дисципліна зібрала рекордну кількість глядачів і випередила LOL
- Team Liquid стала першою командою, яка не програла жодної карти за весь плей-офф The International.
- Neta 33 Shapira став першим гравцем, який двічі виграв The International, при цьому кожного разу граючи за різні команди.
- Майкл miCKKe Vu, Самуель Boxi Svahn та Айдін iNSaNiA Sarkohi стали гравцями, які найдовше грали разом і зрештою виграли The International.
- iNSaNiA став найстаршим чемпіоном The International, перемігши у віці 30 років.
- Team Liquid стала першою організацією, яка виграла два TI абсолютно різними складами.
Ще кілька цікавих фактів про вже завершений TI:
- Gaimin Gladiators уперше за 7 гранд-фіналів програли Team Liquid.
- Gaimin Gladiators стали першою командою, яка програла два гранд-фінали на The International з рахунком 0:3, також два роки поспіль.
- На цьому The International вперше в історії жодна китайська команда не змогла пробитися в топ-4 або вище.
- За останні 5 років Міхал Nisha Янковський посідав 1, 2, 3, 3, 4 і 5-6 місця на The International.
Скільки глядачів дивилися фінал
- Як пише GameInside, посилаючись на аналітичний сервіс Esports Charts, матчі The International 2024 сумарно згенерували понад 54,2 мільйона годин перегляду.
- Середня кількість глядачів на стрімах склала 463,8 тисячі, а піковий онлайн сягнув позначки в 1,43 мільйона осіб.
- Найпопулярнішим матчем The International 2024 став гранд-фінал між Team Liquid і Gaimin Gladiators.
- Ця статистика не враховує китайські стримінгові платформи, які не публікують кількість глядачів на своїх трансляціях.
За всіма параметрами турнір у Копенгагені трохи поступився торішньому чемпіонату світу в Сіетлі.
Нагадаємо, The International 2024 проходив з 4 по 15 вересня в Копенгагені, Данія. На чемпіонаті змагалися 16 команд. Призовий фонд заходу склав понад 2 мільйони доларів.