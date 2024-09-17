Рекорды и достижения
Как мы уже писали ранее, Team Liquid победила Gaimin Gladiators в большом финале со счетом 3-0. Это был тринадцатый турнир серии The International и он принес несколько интересных моментов, на которые стоит обратить внимание, пишет Games 24.
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- Team Liquid стала первой командой, которая не проиграла ни одной карты за весь плей-офф The International.
- Neta 33 Shapira стал первым игроком, который дважды выиграл The International, при этом каждый раз играя за разные команды.
- Майкл miCKKe Vu, Самуэль Boxi Svahn и Айдин iNSaNiA Sarkohi стали игроками, которые дольше всех играли вместе и в конце концов выиграли The International.
- iNSaNiA стал самым возрастным чемпионом The International, победив в возрасте 30 лет.
- Team Liquid стала первой организацией, которая выиграла два TI абсолютно разными составами.
Еще несколько интересных фактов об уже завершенном TI:
- Gaimin Gladiators впервые за 7 гранд-финалов проиграли Team Liquid.
- Gaimin Gladiators стали первой командой, которая проиграла два гранд-финала на The International со счетом 0:3, также два года подряд.
- На этом The International впервые в истории ни одна китайская команда не смогла пробиться в топ-4 или выше.
- За последние 5 лет Михал Nisha Янковский занимал 1, 2, 3, 3, 4 и 5-6 места на The International.
Сколько зрителей смотрели финал
- Как пишет GameInside, ссылаясь на аналитический сервис Esports Charts, матчи The International 2024 суммарно сгенерировали более 54,2 миллиона часов просмотра.
- Среднее количество зрителей на стримах составило 463,8 тысячи, а пиковый онлайн достиг отметки в 1,43 миллиона человек.
- Самым популярным матчем The International 2024 стал гранд-финал между Team Liquid и Gaimin Gladiators.
- Эта статистика не учитывает китайские стриминговые платформы, которые не публикуют количество зрителей на своих трансляциях.
По всем параметрам турнир в Копенгагене немного уступил прошлогоднему чемпионату мира в Сиэтле.
Напомним, The International 2024 проходил с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. На чемпионате соревновались 16 команд. Призовой фонд мероприятия составил более 2 миллионов долларов.