Гравець Doom Eternal поділився величезною кількістю ігрового часу, що перевищила позначку в понад 400 тисяч. Це вказує на незвичайну проблему з налаштуваннями дати й часу PlayStation 5.

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Цікава помилка в PlayStation

Геймери присвячують масу годин іграм, у які вони грають, доповнюючи статистику, яку ігрові платформи можуть надати для довідки. Таким чином гравці можуть розрахувати точний час, проведений в улюблених іграх.

Ні для кого не секрет, що ігри можуть дати незліченну кількість годин ігрового процесу. Втім, те, що сталося з цим геймером, зовсім не відповідає логіці.

Геймер показав цікаву помилку своєї консолі PlayStation 5. Вона стверджує, буцімто шанувальник провів у грі 464 тисячі 517 годин у грі Doom Eternal. Це зовсім неможливо для гри, яка вийшла у 2020 році.

Зазначена кількість часу, проведеного в грі, дорівнює понад 53 рокам. Тобто щоб такий показник став реальним, потрібно було безперервно грати з 1971 року. Варто нагадати, що перша гра Doom вийшли лише в 1993 році.