Игрок Doom Eternal поделился огромным количеством игрового времени, что превысило отметку более чем в 400 тысяч. Это указывает на необычную проблему с настройками даты и времени PlayStation 5.

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Интересная ошибка в PlayStation

Геймеры посвящают массу часов играм, в которые они играют, дополняя статистику, которую игровые платформы могут предоставить для справки. Таким образом, игроки могут рассчитать точное время, проведенное в любимых играх.

Ни для кого не секрет, что игры могут дать несчетное количество часов игрового процесса. Впрочем, произошедшее с этим геймером совсем не соответствует логике.

Геймер показал интересную ошибку своей консоли PlayStation 5. Она утверждает, что поклонник провел в игре 464 тысячи 517 часов в игре Doom Eternal. Это совершенно невозможно для игры, вышедшей в 2020 году.

Указанное количество времени, проведенного в игре, равно более 53 годам. То есть, чтобы такой показатель стал реальным, нужно было непрерывно играть с 1971 года. Стоит напомнить, что первая игра Doom вышла только в 1993 году.