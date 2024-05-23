Гравець встановив понад 100 модів у Starfield і перетворив її на Star Wars

Шанувальник Starfield від Bethesda додав у свою копію гри низку модів, не чекаючи на офіційний Creation Kit. Цей пакет перетворив космічну пригоду у відкритому світі на "Зоряні війни".

Від Starfield не лишилося й сліду

Конвертація в Star Wars використовує понад 100 модів, а також користувацькі файли. Як зазначив творець "DeityVengy", це ще не завершена робота, і кожного дня відкриваються нові модифікації, які додаються до пакета. "Ця величезна робота ще в процесі", – пише він.

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Він додає, що кожного дня знаходить один – два модифікатора, які можна додати, адже сторонні творці не припиняють роботу над ними. "Я не можу дочекатися, щоб побачити, що чекає на майбутній набір для творчості від Bethesda", – каже DeityVengy.

Основні модифікації, що входять до комплекту, наведені нижче:

Mandalorian Suit.

Star Wars Aliens.

UC Empire.

Freestar Rebels.

Shadow Collective – Crimson Fleet Conversion.

Star Wars Purge Troopers.

Hugin's Ecliptic Bounty Hunters.

Star Wars Weapon Replacer (ALL).

Star Wars Aurebesh Conversion.

Starfield HD Overhaul.

Boostpack to Jetpack.

Unified Camera.

Slightly Better Weapon Icons.

Як виглядає Starfield з понад 100 модами: дивіться відео

Starfield Creation Kit – це офіційна платформа для створення фанатських модифікацій. Вона дозволить моддерам створювати власні планети, сюжети місій та багато іншого.

Очікується, що це працюватиме так само, як модифікація Elder Scrolls або Fallout. Але дата виходу поки що невідома. Зазвичай Creation Kit від Bethesda з'являються швидко – лише приблизно через 4 місяці після запуску ігор, але з моменту виходу Starfield минуло вже 8 місяців, а анонс редактора модів узагалі відбувся ще до релізу гри, однак його й досі нема.

Starfield доступний для ПК та Xbox Series X/S уже зараз. Як і очікувалося, повне перетворення до "Зоряних воєн" наразі доступне лише для ПК-версії.