Хто попереду

Нещодавно опублікований звіт показує, що ігрова індустрія почала відновлюватись після того, як постраждала від наслідків пандемії. Прибутки більшості платформ повернулися до звичного рівня. Платформою, яка відновилася найкраще та отримала найбільший приріст доходу, стали традиційні комп’ютери.

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Зазначається, що продажі комп'ютерних ігор, мікротранзакцій та інших цифрових покупок зросли на 8,4% у 2023 році порівняно з 2022 роком. Сам по собі цей показник уже досить непоганий, але в порівнянні з іншими платформами він ще більш вражаючий.

За той самий період консолі зросли лише на 0,3 відсотка.

Мобільні ігри скоротилися приблизно на 2 відсотки.

Однак варто зазначити, що хоча ріст у комп'ютерів більший, все ж прибутки від консольних ігор досі вищі, оскільки ігри для них часто набагато дорожчі, ніж для ПК. Загальний дохід від консолей склав 52,4 мільярда доларів, тоді як доходи від комп'ютерних ігор застигли на рівні 39 мільярдів доларів. У той самий час мобільні ігри зібрали близько 89,9 мільярда доларів.

Newzoo пояснює значне зростання комп'ютерних ігор у 2023 році тим, що видавці перейшли на цю платформу.

З боку приватних компаній сильні показники продемонстрували Valve, Epic Games та miHoYo. Ми також побачили, що успішні ігрові компанії, які дотримуються крос-платформних стратегій, стали корисним каталізатором для ринку ПК,

– пишуть аналітики.

Вони додають, що, судячи з усього, консолі "стають менш важливими". Оскільки сучасні ігрові консолі все більше перетворюються на міні-ПК, підтримують модифікації, клавіатури та кроссплей, сенс купувати консолі стає все менш зрозумілим. Не допомагає й те, що Sony та Microsoft, схоже, не в змозі випускати стільки ж великих консольних ексклюзивів, як раніше. І обидві компанії більше, ніж будь-коли, прагнуть випускати свої великі ігри на ПК.

Тож у ситуації, коли для ПК ігри дешевші, а самі комп'ютери можна використовувати не лише для ігор, споживачі роблять свій вибір на їхню користь.

Звісно, консолі точно не зникнуть найближчим часом. Microsoft, наприклад, нібито збирається випустити наступне покоління набагато раніше, ніж очікувалося, щоб обіграти Sony й зібрати більше грошей.