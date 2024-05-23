От Starfield не осталось и следа

Конвертация в Star Wars использует более 100 модов, а также пользовательские файлы. Как отметил создатель "DeityVengy", это еще не завершенная работа, и каждый день открываются новые модификации, которые добавляются в пакет. "Эта огромная работа еще в процессе", – пишет он.

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Он добавляет, что каждый день находит один – два модификатора, которые можно добавить, ведь сторонние создатели не прекращают работу над ними. "Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что ждет будущий набор для творчества от Bethesda", – говорит DeityVengy.

Основные модификации, входящие в комплект, приведены ниже:

Mandalorian Suit.

Star Wars Aliens.

UC Empire.

Freestar Rebels.

Shadow Collective – Crimson Fleet Conversion.

Star Wars Purge Troopers.

Эклиптические охотники за головами Хьюгина.

Звездные войны Оружейный заменитель (ВСЕ).

Звездные войны Конверсия Ауребеша (Star Wars Aurebesh Conversion).

Starfield HD Overhaul.

Бустпак в джетпак.

Унифицированная камера.

Slightly Better Weapon Icons.

Как выглядит Starfield с более 100 модами: видео

Starfield Creation Kit – это официальная платформа для создания фанатских модификаций. Она позволит моддерам создавать собственные планеты, сюжеты миссий и многое другое.

Ожидается, что это будет работать так же, как модификация Elder Scrolls или Fallout. Но дата выхода пока что неизвестна. Обычно Creation Kit от Bethesda появляются быстро – только примерно через 4 месяца после запуска игр, но с момента выхода Starfield прошло уже 8 месяцев, а анонс редактора модов вообще состоялся еще до релиза игры, однако его до сих пор нет.

Starfield доступен для ПК и Xbox Series X/S уже сейчас. Как и ожидалось, полное преобразование в "Звездные войны" пока доступно только для ПК-версии.