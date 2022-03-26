Понад 20 мільйонів доларів за тиждень: користувачі Humble Bundle підтримали Україну

Набір Humble Bundle на підтримку України зібрав за тиждень понад 20 мільйонів доларів. Таку суму допомогли зібрати користувачі крамниці, які дуже активно купували цей комплект.

Тиждень тому команда крамниці Humble Bundle створила благодійний набір на підтримку України. Її представники пообіцяли, що всі вторговані кошти будуть перераховані у благодійні фонди, які допомагають українцям, що постраждали від дій російських орків.

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Успішна ініціатива Humble Bundle

Свій благодійний набір представники крамниці продавали протягом одного тижня, а закінчили це робити вчора ввечері. Отож, тепер можна підбити певні підсумки та розібратися в тому, наскільки ініціатива Humble Bundle була успішною. Розпочнемо з найголовнішого, тобто з суми, яку змогли зібрати користувачі крамниці.

За тиждень вони "пожертвували" суму у 20,7 мільйона, а це дійсно вражає. Згідно з офіційною статистикою, цей благодійний набір придбало 473 тисячі користувачів, а це означає, що в середньому вони купували такий комплект за майже 44 долари. Хоча мінімальна ціна на нього становила лише 40 доларів.

Набір Humble Bundle на підтримку України / Фото з твітера Humble Bundle

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