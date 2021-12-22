Понад 250 годин у спробах: геймер пройшов Assassin's Creed IV не отримавши жодного пошкодження

Божевільним досягненням відзначився шанувальник нестандартних челенджів. Він зміг пройти відеогру Assassin's Creed IV Black Flag без пошкоджень.

Ми вже неодноразово розповідали про божевільні досягнення, які встановлюють геймери в різноманітних іграх. Зазвичай останні відзначаються своєю наполегливість, а також готовністю витрачати сотні годин на спроби.

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Саме до таких гравців можна віднести й користувача з нікнеймом Hayete Bahadori, який взявся за дуже складне завдання. Річ у тім, що цей ентузіаст захотів пройти відеогру Assassin's Creed IV Black Flag не отримавши жодного пошкодження.

Зацікавила його лише основна сюжетна кампанія, щоправда, зробити це потрібно було за один раз (без повторних запусків невдалої місії). Також обов'язковою умовою проходження будь-якого сюжетного завдання була 100% синхронізація. Тобто Hayete Bahadori не просто швидко пробігав всі місії, а ще й виконував невеликі доручення під час них.

Важливо відзначити, що пошкодження, які отримувало судно головного героя, не враховувалися, бо подібного уникнути просто неможливо. Також геймер додав, що в Assassin's Creed IV Black Flag є одразу три сюжетні місії, в яких протагоніст обов'язково отримує шкоду. Спойлерити не будемо, але в описі до відео можна знайти детальну інформацію з цього питання.

Користувач Hayete Bahadori відзначив, що за подібне проходження взявся ще 10 грудня, а загалом у спробах він провів понад 250 годин. Свого ж досягти він зміг лише кілька днів тому, а зайняло це проходження одразу 9 годин. Ентузіаст написав, що став першим геймером у світі, який зміг зробити це без пошкоджень.

Наостанок варто відзначити, що Hayete Bahadori спеціалізується на проходженні ігор у такому стилі. Раніше він вже виконував цей божевільний челендж у деяких проєктах з серій Assassin's Creed та Star Wars.

Запис його проходження: відео