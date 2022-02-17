Сьогодні зранку відбувся довгоочікуваний реліз стратегії Total War: Warhammer III. Критикам цей проєкт дуже сподобався, а деякі навіть називають його найкращим в цій серії. Схожої думки дотримуються й деякі геймери, щоправда, наразі таких гравців не так й багато.

До теми Найкраща гра в серії: критики оцінили фентезійну стратегію Total War: Warhammer III

Рейтинг у Steam

А найкращим підтвердженням цього може слугувати рейтинг відеогри в популярному сервісу Steam. Річ у тім, що від його користувачів стратегія Total War: Warhammer III отримала лише 48% позитивних відгуків, хоча оцінило її вже понад 3 тисячі геймерів. Варто додати, що в першої частини зараз 78% позитивних відгуків (30 тисяч рецензій), а в сиквелу – одразу 93% (76 тисяч рецензій).

Чим незадоволені геймери

Зрозуміло, що рецензій поки замало, щоправда, деякі висновки все ж таки зробити можна. Річ у тім, що більшість гравці скаржаться на досить класичну для наших часів проблему. Йдеться про технічний стан проєкту на релізі.

На думку геймерів, у Total War: Warhammer III чимало таких проблем, а найбільше вони скаржаться на жахливу оптимізацію. У деяких гравців відеогра починає "тормозити" вже в головному меню, а в інших – вона взагалі відмовляється запускатися.

Також на рейтинг відеогри вплинули й китайські гравці, яким не сподобалося одне рішення Creative Assembly. Річ у тім, що в місцевій промокампанії взяли участь інфлюенсери, які незнайомі з іграми цієї серії. Через таке дивне рішення в китайському інформаційному просторі з'явилося чимало спойлерів.

Наостанок додамо, що навіть в негативних відгуках геймери хвалять Total War: Warhammer III. На їхню думку, це дуже хороша гра, над якою ще потрібно працювати. Напевно, всім шанувальникам серії краще дочекатися перших масштабних патчів.

Новий трейлер відеогри Total War: Warhammer III: відео