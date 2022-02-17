Сегодня утром состоялся долгожданный релиз стратегии Total War: Warhammer III. Критикам этот проект очень понравился, а некоторые даже называют его лучшим в этой серии. Похожего мнения придерживаются и некоторые геймеры, правда, пока таких игроков не так уж много.

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Рейтинг в Steam

А лучшим подтверждением этого может служить рейтинг видеоигры в популярном сервисе Steam. Дело в том, что от его пользователей стратегия Total War: Warhammer III получила лишь 48% положительных отзывов, хотя оценило ее уже более 3 тысяч геймеров. Стоит добавить, что в первой части сейчас 78% положительных отзывов (30 тысяч рецензий), а в сиквела – сразу 93% (76 тысяч рецензий).

Чем недовольны геймеры

Понятно, что рецензий пока маловато, правда, некоторые выводы все же сделать можно. Дело в том, что большинство игроков жалуются на довольно классическую для нашего времени проблему. Речь идет о техническом состоянии проекта на релизе.

По мнению геймеров, у Total War: Warhammer III немало таких проблем, а больше всего они жалуются на отвратительную оптимизацию. У некоторых игроков видеоигра начинает "тормозить" уже в главном меню, а у других – она вообще отказывается запускаться.

Также на рейтинг видеоигры повлияли и китайские игроки, которым не понравилось одно решение Creative Assembly. Дело в том, что в местной промокампании приняли участие инфлюенсеры, которые незнакомы с играми этой серии. Из-за такого странного решения в китайском информационном пространстве появилось немало спойлеров.

Напоследок добавим, что даже в отрицательных отзывах геймеры хвалят Total War: Warhammer III. По их мнению, это очень хорошая игра, над которой еще нужно работать. Наверное, всем поклонникам серии лучше дождаться первых масштабных патчей.

Новый трейлер видеоигры Total War: Warhammer III: видео