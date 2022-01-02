Тиждень тому ми розповідали вам про нестандартний хайлайт, яким поділився в мережі шанувальник Call of Duty: Warzone. Річ у тім, що цей геймер за допомогою гвинтокрила зміг ліквідувати одразу 10 своїх ворогів.

Здається, щось схоже хотів повторити й користувач з нікнеймом SquirtyBurt, щоправда, в його випадку все одразу ж пішло не за планом. Цей геймер проводив звичайний поєдинок, а в певний момент він заволодів гвинтокрилом. Одразу ж після цього головний герой помітив парашутиста, який приземлявся. Він без зволікань полетів у його бік, а все для того, щоб спробувати зробити дуже просте вбивство.

Щоправда, завершилося все не останнім, а неприємною зустріччю його гелікоптера з будівлею. Найцікавіше, що постраждав у цій ситуації лише літальний апарат та головний герой, а от його опонент спокійно приземлився. Тому здавалося, що ми отримали ситуацію, в якій мисливець перетворився на жертву. Але виявилося, що парашутист взагалі не грав у той момент, а тому в SquirtyBurt з'явився другий шанс.

Спершу він використав набір для самореанімації, а потім вирішив, що може вбити ворога за допомогою ефектного фінального прийому. Щоправда, зробити такий зухвалий вчинок у нього не вийшло, бо він став жертвою іншого шанувальника гелікоптерів. Останній направив свій літальний апарат у цю пару, щоправда, так й не зрозуміло, чи здогадався він вискочити з нього в останній момент.

Користувач SquirtyBurt жартівливо написав, що чогось такого він й заслуговував. Варто додати, що фанатам Call of Duty: Warzone його запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 3,5 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Курйозний хайлайт користувача SquirtyBurt: відео