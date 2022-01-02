Поплатився за зухвалий вчинок: гравець у Call of Duty: Warzone поділився курйозним відео

Шанувальник Call of Duty: Warzone поділився на Reddit кумедним записом. Він два рази намагався вбити одного опонента, але щоразу все йшло не за його планом.

Тиждень тому ми розповідали вам про нестандартний хайлайт, яким поділився в мережі шанувальник Call of Duty: Warzone. Річ у тім, що цей геймер за допомогою гвинтокрила зміг ліквідувати одразу 10 своїх ворогів.

Здається, щось схоже хотів повторити й користувач з нікнеймом SquirtyBurt, щоправда, в його випадку все одразу ж пішло не за планом. Цей геймер проводив звичайний поєдинок, а в певний момент він заволодів гвинтокрилом. Одразу ж після цього головний герой помітив парашутиста, який приземлявся. Він без зволікань полетів у його бік, а все для того, щоб спробувати зробити дуже просте вбивство.

Щоправда, завершилося все не останнім, а неприємною зустріччю його гелікоптера з будівлею. Найцікавіше, що постраждав у цій ситуації лише літальний апарат та головний герой, а от його опонент спокійно приземлився. Тому здавалося, що ми отримали ситуацію, в якій мисливець перетворився на жертву. Але виявилося, що парашутист взагалі не грав у той момент, а тому в SquirtyBurt з'явився другий шанс.

Спершу він використав набір для самореанімації, а потім вирішив, що може вбити ворога за допомогою ефектного фінального прийому. Щоправда, зробити такий зухвалий вчинок у нього не вийшло, бо він став жертвою іншого шанувальника гелікоптерів. Останній направив свій літальний апарат у цю пару, щоправда, так й не зрозуміло, чи здогадався він вискочити з нього в останній момент.

Користувач SquirtyBurt жартівливо написав, що чогось такого він й заслуговував. Варто додати, що фанатам Call of Duty: Warzone його запис дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 3,5 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків.

Курйозний хайлайт користувача SquirtyBurt: відео