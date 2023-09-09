Ігри від незалежних розробників часто здобувають популярність завдяки стрімерам, так і сталося з Only Up, яка кілька місяців тому була справжнім хітом на Twitch.

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Суть гри до болю проста – гравцю слід піднятися на самісіньку вершину чудернацької конструкції, керуючи не надто зграбним персонажем.

Один неправильний рух – і ти летиш униз, а отже починаєш усе заново ну чи з тієї точки в якій приземлився.

Трейлер гри: дивитися відео

Зрозуміло, що гра часто виводить на негативні емоції, а саме такий контент полюбляють глядачі стрімів. Окрім того, надивившись трансляцій, геймери й самі йшли пробувати власні сили у проєкті від Indiesolodev.

Щоправда, тепер, якщо ви ще не придбали гру, цього зробити не вийде, адже її раптово вилучили зі Steam.

Ба більше, це рішення було зроблене самим розробником.

У поясненні він розповів, що місяці, протягом яких Only Up був доступний у Steam, були дуже напруженими, і зараз йому потрібен "душевний спокій і зцілення".

У майбутньому Indiesolodev хоче продовжити свою освіту в області гейм дизайну та зосередитися на наступному проєкті Kith, який, за його словами, не буде схожим на Only Up.