Игры от независимых разработчиков часто обретают популярность благодаря стримерам, так произошло и с Only Up, которая несколько месяцев назад была настоящим хитом на Twitch.

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Суть игры до боли проста – игроку следует подняться на самую вершину причудливой конструкции, управляя не слишком ловким персонажем.

Одно неправильное движение – и ты летишь вниз, а значит, начинаешь все заново или с той точки в которой приземлился.

Трейлер игры: смотреть видео

Понятно, что игра часто приводит к негативным эмоциям, а именно такой контент любят зрители стримов. Кроме того, наглядевшись трансляций, геймеры и сами шли пробовать собственные силы в проекте от Indiesolodev.

Правда, теперь, если вы еще не приобрели игру, это сделать не получится, ведь ее внезапно изъяли из Steam.

Более того, это решение было сделано самим разработчиком.

В объяснении он рассказал, что месяцы, в течение которых Only Up был доступен в Steam, были очень напряженными и сейчас ему нужен "душевный покой и исцеление".

В будущем Indiesolodev хочет продолжить свое образование в области гейм дизайна и сосредоточиться на следующем проекте Kith, который, по его словам, не будет похож на Only Up.