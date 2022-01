Представники порталу Metacritic продовжують підбивати свої підсумки 2021 року у сфері відеоігор. Вчора вони опублікували топ найкращих ігор для персональних комп'ютерів, а вже сьогодні на їхньому сайті з'явилися аналогічні рейтинги для PlayStation та Xbox.

До теми Портал Metacritic назвав найкращі відеоігри 2021 року для PC

Нагадаємо, що при складанні обох топів враховувалися оцінки критиків, які вони встигли виставити до 2 січня 2022 року. А також до рейтингу могли потрапити лише ті відеоігри, які зібрали сім та більше оглядів. Загалом представники Metacritic для кожної платформи назвали по 40 найкращих ігор, але в повноцінний топ вони виділили лише 10 проєктів з найвищими оцінками.

Топ ігор для PlayStation очолює доповнення для Final Fantasy XIV з назвою Endwalker. На другу сходинку заскочила відеогра Hades, а на третю – Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. В аналогічному рейтингу для Xbox лідирує вищезгадана гра Hades, а на другій та третій сходинках розмістилися два проєкти, які розроблювали внутрішні студії Microsoft – Forza Horizon 5 та Microsoft Flight Simulator.

Варто додати, що є такі ігри й в рейтингу PlayStation, щоправда, цьогоріч вони опинилися поза трійкою найкращих. А от одразу в обидва топи потрапили лише такі відеоігри: Hades, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 та It Takes Two.

Топ найкращих ігор 2021 року для PlayStation:

Final Fantasy XIV: Endwalker – 93 бали Hades – 93 бали Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 90 балів Final Fantasy VII Remake Intergrade – 89 балів Synth Riders – 89 балів Disco Elysium: The Final Cut – 89 балів It Takes Two – 88 балів Deathloop – 88 балів Ratchet & Clank: Rift Apart – 88 балів Ghost of Tsushima: Director's Cut – 88 балів

Варто згадати й про проєкти, які не потрапили до десятки найкращих: Resident Evil Village (28 місце), Hitman 3 (26 місце), Death Stranding: Director's Cut (24 місце), Returnal (20 місце) та Psychonauts 2 (14 місце).

Трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker: відео

Топ найкращих ігор 2021 року для Xbox:

Hades – 93 бали Forza Horizon 5 – 92 бали Microsoft Flight Simulator – 90 балів Mass Effect Legendary Edition – 90 балів It Takes Two – 89 балів Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 89 балів F1 2021 – 88 балів Yakuza 6: The Song of Life – 87 балів Psychonauts 2 – 87 балів Hitman 3 – 87 балів

А до десятки найкращих проєктів для Xbox не потрапили такі відеоігри: Little Nightmares II (37 місце), Far Cry 6 (35 місце), Resident Evil Village (22 місце), Marvel's Guardians of the Galaxy (19 місце) та Halo Infinite (13 місце).

Трейлер відеогри Hades: відео